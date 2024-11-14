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近期民進黨前立委高嘉瑜遭變造的政論節目影片在網路上流傳，儘管高嘉瑜已鄭重澄清，但影片仍在抖音等社群媒體上瘋傳。對此，高嘉瑜今（14）日表示不忍了，將於明日赴警察局報案提告。立院外交及國防委員會今日審查114年度中央政府總預算案關於國家安全局部分。徐巧芯在質詢時詢問這一個禮拜之間出現高嘉瑜的政論節目深偽影片，畫面上看得出來是高嘉瑜上政論節目，字幕與聲音非常像高嘉瑜的聲音，但是影片中卻不是高嘉瑜說過的話，呼籲國安局提出作為，並獲得外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇支持。高嘉瑜表示，針對近日網路及社群瘋傳，由中國源頭大量散佈，透過AI深偽仿聲技術造假製作的高嘉瑜批判時政不實影片，將於明日前往內湖分局提出告訴。該造假影片來源自中國抖音，畫面上有「三只狼工作室」，影片用AI模仿聲音生成，以假亂真，雖然嘴形完全對不上，但這樣的深偽變造影片以後只會越來越真、越來越多，她期盼藉由提告呼籲，台灣必須要採取行動遏止中國越來越猛烈的認知作戰 ，避免造成更大的國安問題。高嘉瑜痛批，影片用低級惡劣的內容分化、攻擊民進黨、打擊賴政府，已嚴重影響她及民進黨聲譽，讓許多支持者混淆，甚至信以為真，台灣長期飽受此等認知作戰手法惡意攻擊、分化，中國製造假影片，台灣內部竟還有不肖人士配合傳播作為中國的協力者，「想藉高嘉瑜攻擊民進黨、賴政府，如此囂張不法行徑令人深惡痛絕！」高嘉瑜提醒國人，中國造假、認知作戰的成敗關鍵正在於國人是否能明辨真偽，當國人能不被中國製作的假影片欺騙、蒙蔽，則認知作戰就無用武之地。所以時時提高警覺、明辨真偽、懂得查證，不以訛傳訛、拒絕分享轉傳，即可避免成為中國認知作戰的幫兇。