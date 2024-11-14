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▲「BHC炸雞」地點在大巨蛋B2，也就是遠東Garden City花園綠廊，日前低調開幕首日就有排隊人潮。（圖／記者葉盛耀攝）

▲世界棒球12強賽中華隊成功抗韓！7-11也宣布與全民一起歡慶贏球，將於行動隨時取祭出卡布奇諾買2送2、CITY TEA 經典純奶茶買2送1優惠。（圖／業者提供）

世界棒球12強預賽11月13日台北大巨蛋首場台韓大戰，中華隊成功擊敗韓國隊。店址位在台北大巨蛋B2、來自韓國的BHC炸雞，祭出明（15）日至11月17日限時三日，將有「」買一送一。世界棒球12強於11月13日開打，中韓大戰由中華隊拿下勝裡，多家業者都同慶推出優惠。地址位在台北大巨蛋B2的BHC炸雞，是從韓國來台設點的首家分店，為了歡慶拿下勝利，同時，即日起至11月18日BHC炸雞還推出線上互動遊戲，加入會員並至活動頁面預測賽事勝負結果，預測成功即可獲得指定餐點兌換券及CHECK inn雀客旅館9折住宿優惠券。韓國連鎖炸雞品牌BHC，曾在韓劇《來自星星的你》中亮相，號稱是連女星全智賢也喜愛吃，看準大巨蛋帶來的球賽商機，在大巨蛋B2的店面設置了面向人流的收銀櫃檯，並特別劃分了外帶與內用的動線，方便顧客快速選擇與支付，同時還規劃內用座位區。開幕三日即迎來首場棒球賽事，讓整體預估業績提升逾三成，單日販售餐點超過1,000份。歡慶中華隊成功抗韓，超商也有優惠，像是7-ELEVEN，即日起至11月15日，APP行動隨時取推出CITY CAFE大杯卡布奇諾買2送2；CITY TEA 經典純奶茶買2送1優惠，邀請球迷一起熱情奮戰加油， 每案型每會員限購1組，現萃茶限定「現萃茶門市」可兌領。全家便利商店也有APP隨買跨店取，即日起購買特濃美式買1送1，Famicollection氣泡水也買1送1。全家APP食食購則是結帳輸碼「中華隊勝利」，全館滿200元現折20元。