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勞動部勞動發展署北分署4日發生分析師疑似受到職場霸凌，選擇在辦公室上吊輕生，勞動部也在9日將聘請外部專家進行調查。勞動部今（14）日表示， 邀請包含性平、心理諮商之外聘專家及員工代表擔任委員，因目前仍在調查中，為確保調查保密性和公正性，無法公開成員名單。勞發署資訊分析師疑似因為所負責的人工智慧系統標案遭到刁難，3日到辦公室加班後，4日選擇在辦公室輕生，也引發各界紛紛爆料，指向是勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容霸凌所導致。記者接獲內部爆料，北分署事發之後曾下達「封口令」，也在內部調通聯記錄，調查是哪位同仁對外媒體、民代爆料，更要求同仁不准再以訛傳訛，應「以死者為大」，不允許內部、對外討論。勞動部今日表示，關於各界關心調查小組的組成成員，勞動部聲明邀請包含性平、心理諮商之外聘專家及員工代表擔任委員，因目前仍在調查中，為確保調查保密性和公正性，無法公開成員名單，懇請予以諒解，勞動部會盡速完成調查，公開調查報告向社會大眾說明清楚，還原事實真相。至於目前網路上出現關於勞動力發展署北分署疑似涉及職場霸凌一案調查問卷內容，並非本調查小組主動提供，也懇請社會大眾給分署全體員工一個乾淨不受干擾的空間。