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有鑑於凱米、山陀兒、康芮颱風日前接力來台，總統賴清德今（14）日前往台電北南區處木柵配電中心，慰勉台電颱風搶修復電人員，感謝辛苦的台電同仁在颱風來襲時努力搶修，而值得注意是，賴清德此次到訪，是有史以來第一位親自視察台電維修班的總統，他也貼心準備冰涼飲品，送給在場所有台電夥伴，表達誠摯肯定。賴清德致詞表示，他專程來向台電公司全體員工致謝，大家真的非常辛苦，颱風期間每次看到經濟部部長郭智輝簡訊回報搶修進度，他都相當感動。他說，台電在他心中就像聖誕老人，也像超人，因為他小時候住鄉下，颱風來時經常停電，電力再來時就會非常高興，因此，台電就像超人幫鄉村地區解決問題，也像聖誕老人送來電力。賴清德提到，台電真的是一年365天，一天24小時隨時待命，他今天來也希望台灣社會可以理解台電的工作情形，不要誤解或過於批評，大家都非常辛苦地在打拚，搶救工作雖然講求效率，但大家務必注意自身安全，安全第一，尤其颱風風勢過大之時，要更注意是否危險。賴清德表示，他贊成郭智輝主張，希望台電員工能以證照制度加薪，提高技術不僅讓工作更安全，民眾也能獲得更好的服務，期盼台電公司根據合理需求研議調整。賴清德期勉台電員工一起打拚，為人民服務，讓台電精神、技術、使命感繼續傳承，並感謝所有同仁家屬的支持，讓台電同仁守護人民的用電需求。此外，台電董事長曾文生也說，近年有許多新進同仁加入台電，內部多是年輕面孔，今年因應氣候變遷，對台電來說也相當關鍵，三個接續而至的颱風尤如台電的「新兵訓練」，台電也因此將許多工作整合起來，南北跨區彼此支援已是常態，展現團結更增士氣。