「台韓大戰」輸了就開始找理由？世界12強棒球錦標賽B組預賽，首天賽事在昨（13）日落幕，中華隊在「台韓大戰」中以6：3擊敗韓國，不僅向外界證明實力，也搶下至關重要的首勝。不過韓國媒體《體育韓國》今（14）日報導指出，賽事方當天才表示沒有位置韓國啦啦隊進場應援，並且，在韓國隊板凳席上方放置音響，放出的應援音樂太大，導致球員難以專注投入比賽。
不滿應援區遭佔據 抱怨應援音響太吵
在《體育韓國》的報導中指出，原先有多位韓國啦啦隊員，打算在「台韓大戰」入場，且精心準備應援舞為韓國隊加油，不過在比賽當天，才被主辦方告知，當天沒有座位。
此外，該報導也特別提到，韓國隊在一壘側的板凳區上，被中華隊的啦啦隊佔據，並且放置了音響，播放著大音量的應援歌曲，對於韓國隊球員來說，非常難以全神貫注於比賽。
韓國打者金倒永則在訪問中，特別向到場的韓國球迷道謝，表示：「雖然台灣球迷的應援很大聲，但我沒有忘記韓國球迷的呼聲，希望大家繼續支持我們，我想我們一定能做到。」
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在《體育韓國》的報導中指出，原先有多位韓國啦啦隊員，打算在「台韓大戰」入場，且精心準備應援舞為韓國隊加油，不過在比賽當天，才被主辦方告知，當天沒有座位。
此外，該報導也特別提到，韓國隊在一壘側的板凳區上，被中華隊的啦啦隊佔據，並且放置了音響，播放著大音量的應援歌曲，對於韓國隊球員來說，非常難以全神貫注於比賽。
韓國打者金倒永則在訪問中，特別向到場的韓國球迷道謝，表示：「雖然台灣球迷的應援很大聲，但我沒有忘記韓國球迷的呼聲，希望大家繼續支持我們，我想我們一定能做到。」