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▲世界棒球12強韓國隊三壘手金倒永。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

「台韓大戰」輸了就開始找理由？世界12強棒球錦標賽B組預賽，首天賽事在昨（13）日落幕，中華隊在「台韓大戰」中以6：3擊敗韓國，不僅向外界證明實力，也搶下至關重要的首勝。在《體育韓國》的報導中指出，此外，該報導也特別提到，韓國打者金倒永則在訪問中，特別向到場的韓國球迷道謝，表示：「