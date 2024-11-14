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▲碁峰資訊股份有限公司總經理劉志成。（圖／佛光大學）

佛光大學與碁峰資訊股份有限公司，於今（14）日舉行「AI 數位創新專業資訊人才培育」簽約儀式，雙方未來將在佛光大學校區內設立AI國際證照考場，為學生和教師提供更多AI數位創新及資訊科技的學習機會，也提供東部地區各級學校、機構國際證照訓練及考證的課程及相關教育訓練，幫助提升專業技能。在簽約儀式上，佛光大學校長趙涵㨗和碁峰資訊股份有限公司總經理劉志成，攜手雙方高層主管共同出席見證，顯示此次合作的重要性及雙方的高度重視；佛光大學校長趙涵㨗表示，感謝碁峰資訊選擇和佛大合作，提升佛光大學師生能有更多元的機會學習AI科技。為深化合作成果，佛光大學未來將推行「16周+2」計畫，效仿頂大的常規16周課程外，增加2周的強化訓練，使學生專注於AI科技學習和考照準備。學校亦將為取得證照的學生制定學分抵免辦法，以鼓勵同學積極參與考證，進一步提升專業技能，以強化未來的職場競爭力。碁峰資訊股份有限公司代理多項國際知名聯廠軟體的認證，不僅涵蓋AI資訊分析設計，也與眾多國際科技領域合作。碁峰資訊總經理劉志成表示，此次合作將在佛光大學設立國際AI認證中心，受益對象不僅限於佛大的師生，亦涵蓋宜蘭及東部地區有需求的民眾，讓他們有機會參與考證，進一步提升該區域的科技素養與專業技能。