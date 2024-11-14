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台北股市今（14）日終場下跌144.85點或0.63%，收在22715.38點，日K連3黑，回測年線關卡，成交量為3996.55億元；其中三大法人合計賣超398.77億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連5賣」賣超254.27億元；投信「連12買」，今日買超54.51億元；自營商（自行買賣）「連4賣」賣超53.11億元，合計三大法人賣超252.87億元。美國10月消費者物價指數（CPI）符合預期，因此提高下個月的降息預期，美股四大指數昨日漲勢不一，而台北股市今日開盤持續走跌，下跌39.19點、來到22821.04點，雖然早盤一度翻紅，最高來到22893.82點，不過隨後賣壓襲來，指數跳水翻黑，最低一度來到22619.71點，尾盤台積電一度翻紅，帶領指數跌幅收斂，不過終場還是下跌144.85點或0.63%，收在22715.38點，日K連3黑，回測年線關卡，成交量為3996.55億元。中小型股賣壓更重，今日在盤上開出、以260.3點開出，沒想到卻跳水翻黑，最低一度來到256.17點，終場下跌3.86點或1.48%，收在256.17點，日K連5黑，成交量為998.96億元。權值股賣壓還是非常沉重，權王台積電以以1030元開出、下跌5元，盤中最低一度來到1025元，不過午盤過後開始有買單挹注，推動股價一度翻紅走高，來到1040元、上漲5元，可惜最後一爆出3584張賣單，拖累股價終場收在平盤價1035元；而下午要召開法說會的鴻海，早盤有相對強勁的表現，最高一度來到215.5元、上漲1元，不過沒有看到法說會前的卡位行情，股價遇壓翻黑，最低來到209元，終場則是下跌3元或1.4%，收在211.5元，失守短期均線5日、10日線以及月線；同樣開高走低的還有聯發科，今日以1260元開出，最高一度來到1265元，可惜同樣遇到壓力翻黑，最低一度來到1230元、下跌25元，終場則是下跌20元或1.59%，收在1235元。今日個股成交量排行榜前五名為：神達、新盛力、泰金寶-DR、長榮航、聯電；個股成交量排行榜前五名為：台積電、鴻海、神達、緯穎、廣達。