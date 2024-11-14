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▲必勝客熱夯「和風章魚燒」口味，大披薩已飆到770元。（圖／翻攝自必勝客官網）

▲必勝客無預警今天開始漲價，8款大披薩「最多貴40元」。 （圖／記者蕭涵云攝）

民眾的荷包又要變瘦了！知名連鎖速食「必勝客」今（14）日無預警悄悄漲價，業者證實：「近期因全球通膨導致原物料、食材、人力及油電等成本波動」調整部分商品價格，8款大披薩「最多貴40元」、熱夯口味「和風章魚燒」飆到770元，不過也有3款小披薩降價30元，整體平均調幅為2.5%。必勝客無預警今天開始漲價，海鮮等8款大披薩漲5～40元「最多貴了40元」，其中熱夯口味「和風章魚燒」、「海鮮」更是飆到770元；其他包括超級總匯、壽喜雪花牛等多款經典口味披薩皆維持原價。而「雙拼披薩-熱帶鳳梨海鮮總匯＋四小福小披薩」、「雙拼披薩-海陸總動員小披薩」、「熱帶鳳梨海鮮總匯小披薩」3款倒是降價30元。不少民眾聽聞忍不住吐露心聲「百姓吃不消啊」、「消費者不是笨蛋，大不了不吃」。官方透露，必勝客「披薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠仍持續供應中；因應漲價，加碼祭出限時特惠回饋，即日起至11月27日，只要點購「披薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠方案或多種披薩套餐，再加贈「1.25L可樂」一瓶。