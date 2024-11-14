我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12強七局上，陳冠偉接替投球，雖然飆出2K，但被韓國代打羅承燁擊出右外野直擊全壘打牆上緣的飛球，經裁判檢視畫面後，被判為一發陽春砲。（圖／取自愛爾達體育家族臉書粉專）

▲2壘安打改判為全壘打之後，SBS主播下巴直接笑到合不起來。（圖／翻攝Off the TV）

2024世界棒球12強賽熱烈開打中，昨（14）日中華隊以6：3贏過南韓，但賽事中卻發生爭議性判決，7局上1人出局後，韓國羅承燁從台灣陳冠偉手中敲出飛球碰到全壘打牆，卻從二壘安打變「全壘打」，當下負責轉播的韓國主播看完直接笑場：「我搞錯規則嗎？」13日晚間的台韓大戰，陳冠偉接替投球後飆出2K，眼看半局就要結束，結果下一個上場的代打選手羅承燁，敲出一顆高遠飛球，這顆球擊中右外野全壘打牆上緣後彈回來，而羅承燁也積極跑壘，在球回傳的過程中，也已經上到二壘。此時韓國SBS電視台的球評與主播，在看完當下畫面也後也大喊可惜，認為球只要再高個10公分，就可以出牆形成全壘打。沒想到此時裁判主動提出輔助判決。兩位主播在等待判決的空檔時，也已經將2壘安打紀錄上，隨後更開始開玩笑稱「不好裁判會比出全壘打手勢」，給予韓國球迷一點點信心。沒想到主審聽完小房間判決後，直接比出手勢改判全壘打。SBS主播聽完後面面相覷，下巴直接笑到合不起來，還疑惑「不是球往外彈才是全壘打嗎？難道是我們搞錯規則了？」此外也有許多韓國球迷也對這個天上掉下來的一分感到困惑。針對本次二壘安打變「全壘打」爭議，目前中華隊領隊蔡其昌也表示，將會提出申訴。