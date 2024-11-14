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近日傳出有婦幼診所醫師，去年因操作失誤導致患者死亡，該醫師被起底是「波波醫師」，更有台鹽綠能弊案爆出，兩案掀起爭議；總統賴清德14日表示，針對波波牙醫議題，應以國人健康為優先，而台鹽綠能弊案的部分，政府絕不寬貸地方政治勢力與黑道勾結；然而網友回覆兩極，除了感謝總統外，更有網友留言狠酸，「我也好想有黨證」。賴清德在臉書發文表示，關於國外牙醫系畢業生回台實習名額的問題，依據衛福部作業要點規定，每年國外回台實習名額就是50名，政府承諾不會提高名額。賴清德指出，同時，為了因應醫師法的修正，衛福部近日將公布醫師法施行細則，針對國外學歷的審查會更加嚴格，將函授、遠距教學以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。賴清德說明，至於偏鄉地區極度短缺的醫療量能問題，目前研議由持國外學歷畢業生投入偏鄉服務的作為尚未定案，請衛福部提獎勵計畫優先以本國學歷畢業生補充偏鄉人力，並秉持公開透明原則，做好社會溝通再做決定；賴清德強調，政府絕對會以國人的健康與福祉作為優先考量，為全民的健康嚴格把關，請國人同胞放心。針對近期媒體報導了關於綠能外商公司6年在台灣期間受到地方勢力及黑道勒索的新聞，賴清德痛批，不只阻礙了綠能產業的發展，更嚴重影響台灣的信譽及國際形象，「這個問題，政府非常重視。」賴清德強調，面對地方政治勢力與黑道勾結，政府絕不寬貸，今年6月，最高檢察署正式發動掃蕩綠能貪瀆不法案件的「靖平專案」，內政部警政署也在今年9月公布「打擊妨害綠能產業發展犯罪激勵措施」，積極擴大偵查能量，由中央來協助地方政府徹底杜絕犯罪的根源。賴清德指出，其中，涉案失蹤的台鹽陳啓昱前董事長，雖然已經退出民進黨，「我要特別呼籲他儘速到案說明，不要逃避、勇於面對司法」，期盼也支持司法相關單位全力捉拿到案。賴清德最後強調，民進黨全體黨公職要時刻謹記創黨精神，珍惜人民給我們的機會，如果失去了這份精神，民進黨也將一無所有，「黨公職要約束自己，切勿涉入不法，才不負人民對我們的期待。」貼文一出，網友們留言兩極，有網友表示，「謝謝賴總統」、「賴總統加油加油」、「感謝總統回應，支持嚴加執法！」；另也有網友不買單，狠酸「希望賴總統不要說一套，然後底下官員做另一套喔」、「立委賴惠員她女兒也是波波」、「民進黨內有壞蛋先清理掉」、「我也好想有黨證」。