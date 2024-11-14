我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12強棒球賽中華隊首場賽事迎戰南韓掀起收視熱潮，二局下接連滿貫砲與兩分砲，讓該局精華衝上熱點回看第一名。（圖／翻攝官網）

▲世界12強棒球賽開打，中華電信MOD、Hami Video完整轉播賽事，同時開放免費觀看台灣場地舉辦的14場B組預賽。（圖／官方提供）

世界12強棒球賽B組預賽昨（13）日揭開序幕，賽前普遍不被看好的中華隊，用2支全壘打痛擊韓國，最終以6：3取勝，拿下關鍵一勝，線上觀看人數再掀一波高峰，其中關鍵的二局下接連滿貫砲與兩分砲震撼大巨蛋，讓球迷回味再三，也讓該局精華衝上MOD、Hami Video熱點回看第一名。預計11/16中華對日本賽事更舉辦特別活動，邀請旅美球星郭泓志與中職啦啦隊女孩一同在花博應援中華隊。12強棒球賽中華隊首場賽事迎戰南韓掀起收視熱潮，二局下接連滿貫砲與兩分砲震撼大巨蛋，該局精華衝上MOD、Hami Video熱點回看最高點擊數，全覽視角也因全面掌握賽況特色，比其它視角高出約12倍停留時間，顯見12強棒球賽魅力。中華隊今(14)日晚間將派出「老虎」黃子鵬先發登板，對決中南美強隊多明尼加，接著11/16挑戰全台關注的日本隊，中華電信Hami Video預計開放「Hami12強棒球1台」及「Hami12強棒球2台」免費收看，邀請國人一起為中華隊加油。此外，中華電信Hami Video於今(14)日開始至11月17日舉辦2024 WirForce，活動期間會在台北花博公園長廊廣場舉辦「世界12強棒球賽直播派對」，球迷可以到中華電信WirForce攤位參加活動領取Hami體驗序號與加油棒等贈品，即可免費入場。11/16中華對日本賽事更舉辦特別活動，邀請旅美球星郭泓志與中職啦啦隊女孩、現場球迷一同應援中華隊。此外，「2024新北歡樂耶誕城」也會同步用大螢幕、獨家多視角轉播賽事，號召現場民眾共同為中華隊助威。而在家想要看12強棒球賽，中華電信推出Hami Video電視館限時優惠，於Hami Video網頁/ APP訂閱「12強棒球加油包」120天方案超值價399元、雙11優惠方案365天只要1111元還能再抽Hami Point 666點。