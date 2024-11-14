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立法院長韓國瑜今（14）日召集朝野協商，討論大法官與考試委員人事同意權審查如何進行，從總預算案付委後，朝野協商氣氛已不似過去劍拔弩張，朝野黨團幹部都針對重點發言，不再刻意拖延時間，而為維持朝野良好氣氛，韓國瑜今也努力串場，在朝野黨團幹部發言後，也會美言讚美幾句。今協商一開始，針對朝野黨團的發言人數，依政黨比例的話，藍綠白的額度到底是多少人，議事處長高百祥說明後，朝野仍有不同意見，尤其是民進黨團總召柯建銘與民眾黨團黃國昌，仍有各自立場。柯建銘發言時一度忍不住說，「我打開天窗說亮話」。柯建銘發言後，韓國瑜稱讚，「柯總召是光明磊落的男子漢。」稍後國民黨團書記長林思銘發言時，提到黨團立場都可以配合，韓國瑜一聽完也說，林思銘的發言，代表國民黨立場孫悟空的金箍棒，「可長可短」，都可以配合。此外國民黨團總召傅崐萁提到，黨團人數是54人，包含無黨籍的高金素梅與陳超明，請柯建銘要搞清楚。韓國瑜說，傅崐萁說得很清楚，是金頭腦。民進黨團幹事長吳思瑤說，「我沒有金頭腦，我也有銀頭腦」。朝野協商雖各有不同立場，但韓國瑜今努力不讓現場擦槍走火，不斷緩和氣氛，維持朝野和諧。