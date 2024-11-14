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針對議員質疑，遠雄表示，台北大巨蛋園區滅火器全數列管、並無過期，之所以出現老舊滅火器是因工作人員擔心人潮誤觸樓梯門卡榫而關閉，放置在旁、欲作為門擋備用，是場館工作人員疏失，後續將會加強人員訓練，因故造成紛擾向社會致歉。 對於遠雄回應，陳怡君表示，「滅火器本身就是消防設備，不是門擋！」請遠雄不要轉移話題，不要鈔票賺飽還在裝窮，買個門擋很難嗎？拿鏽蝕過期的滅火器當門擋，簡直就是看不起蔣萬安市長，也無心維護大巨蛋，怒批遠雄鬼扯，過期的滅火器本來就應該回收，不要把市民生命安全當白老鼠。



對於遠雄回應，陳怡君表示，「滅火器本身就是消防設備，不是門擋！」請遠雄不要轉移話題，不要鈔票賺飽還在裝窮，買個門擋很難嗎？拿鏽蝕過期的滅火器當門擋，簡直就是看不起蔣萬安市長，也無心維護大巨蛋，怒批遠雄鬼扯，過期的滅火器本來就應該回收，不要把市民生命安全當白老鼠。 陳怡君痛批，蔣萬安若還信這種鬼話，那就是自欺欺人，「蔣萬安可以護航遠雄自甘墮落，但市民的眼睛是雪亮、頭腦是清醒的！」



陳怡君痛批，蔣萬安若還信這種鬼話，那就是自欺欺人，「蔣萬安可以護航遠雄自甘墮落，但市民的眼睛是雪亮、頭腦是清醒的！」

2024世界棒球12強近期開打，不過台北市議員陳怡君今（14）日踢爆台北大巨蛋場館內竟有滅火器瓶身資訊破舊不堪，質疑早已過期。對此，遠雄回應老舊滅火器是工作人員疏失，誤拿來擋門，後續會加強人員訓練。陳怡君則反批，過期的滅火器是拿來擋門的，真是騙市府的鬼話，呼籲台北市長蔣萬安重視公安問題。陳怡君表示，昨日台韓大戰就在散場時，她從L3逃生梯離開時發現角落有一支鋼瓶壓柄鏽蝕、外觀氧化，且瓶身資訊破舊不堪，完全無法辨識該滅火器資訊，質疑滅火器早已過期、更無檢查。陳怡君說，從該滅火器僅存的年份來辨識，該支破舊不明，且未經安檢的滅火器來看，可辨識的日期為108年3月，陳怡君說不論這支滅火器是否還有功能，但遠雄及市府沒有「檢修完成標示」，就讓這支滅火器放在逃生梯，就是犯了公共安全的錯誤。陳怡君強調，公共場所只要是放置滅火器，要放就要放「檢查合格」的，不然就是要汰換或收起來，放過期的滅火器就是要罰款，依據消防法規第6條與37條都可以對遠雄處以2萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期通知改善。陳怡君表示，罰款對財團來說是小錢，但若發生不幸公安，這是再多罰款也無法彌補的，呼籲市府勿對公安放水，也喊話遠雄正視公安。