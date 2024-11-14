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身兼民進黨主席的總統賴清德昨（13）日在民進黨中常會上呼籲，涉及光電弊案的台鹽前董事長陳啓昱，盡速到案說明，不要逃避、勇於面對司法。對此，名嘴歷史哥表示，「人都跑了才在呼籲？」，引起網友討論，留言表示「聽起來就是：給林北躲好來」、「該不會在發語言密碼，能跑多遠就跑能藏多久就藏，至少現在是黨執政檢調法全是自己人安啦！」民進黨昨日舉行中常會，據轉述，賴清德會中表示，近期媒體報導關於綠能外商公司6年在台灣期間受到地方勢力及黑道勒索的新聞，不只阻礙了綠能產業的發展，更嚴重影響台灣的信譽及國際形象。賴清德也特別點名陳啓昱，雖然已經退出民進黨，「我要在此特別呼籲他儘速到案說明，不要逃避、勇於面對司法，期盼也支持司法相關單位全力逮捕到案」。對此，歷史哥今（14）日在臉書發文表示，「人都跑了才在呼籲？」，引網友共鳴，留言表示「所以作戲得做足，一邊放人一邊喊抓」、「又在呼籲，果然只有民進黨可以超越民進黨」、「墮落至此，實屬悲哀」、「可能是安全了吧！」、「聽起來就是：給林北躲好來」、「該不會在發語言密碼，能跑多遠就跑能藏多久就藏，至少現在是黨執政檢調法全是自己人安啦！」