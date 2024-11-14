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中國國際航空航天博覽會11月12至17日在珠海舉行，共軍各類型武器裝備公開亮相。海軍前艦長呂禮詩在珠海航展受訪時哽咽表示，想讓台灣觀眾也知道，中國有多強，引發中國社群媒體瘋狂轉傳。對此，陸委會今（14）日表示，珠海航展展出的武器可能用於攻台，呂禮詩當過海軍艦長，這樣的言行怎麼對得起他昔日帶過的弟兄。陸委會今日下午舉行例行記者會，媒體詢問呂禮詩在珠海航展受訪時稱讚「想讓台灣觀眾也知道，中國有多強」，陸委會副主委梁文傑表示，呂禮詩的言論很多人都很熟悉，類似這樣的言論其實也不是第一次，真的覺得非常遺憾，退役軍官發表這樣的言論到底是不是對得起他帶過的部屬，還有前線日夜捍衛國家的國軍。梁文傑表示，政府的立場非常清楚，不可能去讚揚、稱頌對岸的這種武力威脅，「我們只能更加團結」，這次珠海航展展出的殲-35戰機、殲-15T戰機、鷹擊21型飛彈、紅旗19飛彈都是可能對付台灣的武器，一位前海軍艦長竟然可以去稱讚對岸的強大，怎麼對得起他昔日帶過的弟兄。梁文傑說，台灣是法治國家，照目前兩岸關係條例，呂禮詩是少校退役，另一位蔣成龍是上尉退役，現在確實沒辦法罰他們，但是呼籲社會發揮輿論的力量，這樣的行為是應該予以譴責。