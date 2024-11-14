我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（14）日持續走跌，終場下跌144.85點或0.63%，收在22715.38點，日K連3黑，回測年線關卡，成交量為3996.55億元。不過航運股卻逆勢走高，類股指數上漲0.2%，是今日唯一一個逆勢收紅的類股，其中最大功臣就是航空股，受惠於第三季財報亮眼，推動今日股價再度起飛。長榮航公布第三季合併營收為新台幣71.6億元，年增7.3%；稅後淨利為新台幣89.85億元，每股盈餘1.66元，創單季歷史新高。累計前三季合併總營收為新台幣1644.49億元，年增12.4%；稅後淨利為新台幣214.85億元，每股盈餘3.98元，較去年同期增加0.93元，同創歷史新高。華航第三季單季稅後淨利為新台幣41.99億元、年增65.25%，也創同期最佳表現，歸屬母公司淨利為新台幣38.28億元；累計歸屬母公司淨利為新台幣103.74億元，每股盈餘1.71元，年增逾48%，創同期新高。星宇航空第三季單季獲利為新台幣6.35億元，營收及獲利再創歷史新高；累計稅後盈餘為新台幣15.35億，年增389%，每股盈餘0.64元。台灣虎航第三季合併營收為新台幣44.22億元，年增23.7%，稅後純益9.43億元，年增63%，EPS為2.1元，創單季新高；累計前三季營收126.37億元，年增39.6%，營業盈餘32.61億元，年增67.8％，毛利率32%，稅後純益為24.76億元，淨利率26%，EPS達5.52元，已賺贏去年全年，並且前三季營收、獲利、EPS均創同期新高。台灣虎航即將於11月29日掛牌，上市前公開承銷，對外競價拍賣7161張，競拍底價39.6元，競拍時間為11月11日至13日，11月15日開標；11月19日至21日辦理公開申購，11月25日抽籤，每人限定1張，暫定承銷價40元。航運股類在航空股的帶動下，股指數上漲0.2%。其中台灣虎航-創亮燈漲停、來到72.7元，陸海上漲逾2%，裕民、長榮航上漲逾1%，其中長榮航站上40元關卡，華航則是小漲0.4%。