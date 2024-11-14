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▲全新「沖繩海鹽柚子系列」11月22日開賣。（圖／GODIVA提供）

▲義美11月16日起連續3天，草莓鮮乳​​​​​​​冰淇淋「買一送一」優惠。（圖／翻攝自義美食品FB）

天氣變冷、天兔颱風即將來襲也要掌握吃冰優惠，比利時GODIVA霜淇淋驚喜「買一送一」！11月16日至11月17日連續2天「霜淇淋買支送券、杯裝冰買杯送券」，巧克力控必吃規則一次掌握；期間限定日本「沖繩海鹽柚子霜淇淋」新上市。義美食品也有「頂級冰淇淋買一送一」。巧克力控最愛的GODIVA霜淇淋「買一送一」優惠來了！11月16日至11月17日連續2天，到GODIVA門市購買霜淇淋或杯裝冰，即贈GODIVA霜淇淋兌換券，相當於「霜淇淋買支送券、杯裝冰也買杯送券」，憑兌換券可於GODIVA販售霜淇淋之專門店兌換（口味以現場提供為主），兌換日期11月18日至12月15日。提醒大家，11月16日、11月17日門市將暫停LINE官方帳號會員綁定禮及11月會員好禮兌換；數量有限，售完為止；SOGO復興門市不參與。冬季GODIVA期間限定口味，鎖定日本沖繩特產的海鹽結合清爽柚子，特別把口感清新酸爽的柚子搭配香醇絲滑的霜淇淋、再淋上柚子醬，最後撒上少許沖繩海鹽，鹹味襯托酸甜風味，再迸發巧克力的香醇。全新「沖繩海鹽柚子系列」包括沖繩海鹽柚子雙重巧克力霜淇淋、沖繩海鹽柚子白巧克力霜淇淋及沖繩海鹽柚子白巧克力奶昔，3款新品皆為220元，11月22日起開賣。沖繩海鹽柚子系列販售期間GODIVA門市將暫停供應白巧克力霜淇淋及牛奶巧克力奶昔。義美食品也從11月16日至11月18日連續3天，IRIS&FRIENDS草莓鮮乳頂級冰淇淋「買一送一」，選用無添加人工色素的優質生乳製作，草莓果肉搭配鮮乳的濃郁酸甜好誘人。提醒大家，限盒裝現售（原價300元/4杯盒裝），每人限購3組，會員不再享95折；依門市實際庫存為主，數量有限，售完為止。