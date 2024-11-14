我是廣告 請繼續往下閱讀

中國一位17歲職校女學生姜萍，今年6月在「2024阿里巴巴全球數學競賽」預賽中勇奪第12名闖進決賽，被中國官媒央視介紹是天才少女，不料後來被踢爆姜萍的好成績是靠著與老師作弊而來，讓天才少女的故事反轉成打假案例。無獨有偶，中國近日又出現一位「天才少年」，聲稱16歲就參與設計研發火箭，還發表過幾篇國家級期刊論文，擔任中國科學技術協會青少年科技研究工作室總負責人及總工程師。事蹟過於誇張引發熱議，結果中國科協出面否認，澄清根本沒有聽過這個人。根據《澎湃新聞》報導，這位近日頗受關注的天才少年何某，據稱已經完成氣動擠壓工程方案設計（航太航空類），發表過幾篇國家級期刊論文，設計了「探索一號」系列運載火箭方案，參加了「第八屆沖壓發動機技術交流會」、「2024年中國航太大會」，現任中國科學技術協會青少年科技研究工作室總負責人及總工程師、廣東實驗中學荔灣學校研究員、中國宇航學會會員、中國生物工程學會會員、中國機械工程學會會員。學經歷與頭銜洋洋灑灑，很難想像何某只是一位2008年出生的中學生，雖然部分網友讚嘆何某英雄出少年，但許多網友第一時間懷疑會不會是「姜萍2.0」，果然事情之後就反轉了。中國科協辦公廳工作人員在今（14）日接受《澎湃新聞》採訪時表示，中國科協旗下並沒有所謂「青少年科技研究工作室」，更不存在為其評選正高級職稱的可能。另外一名中國科協青少年科技中心工作人員也確認，從來沒有設立過「青少年科技研究工作室」，也沒有聽說過這名16歲的負責人「何某」，強調何某與中國科協無關廣東實驗中學荔灣學校也澄清從未招錄過16歲的研究員，廣州南方學院番禺附屬中學則表示，沒有聽說本校學生或教師有從事設計運載火箭的資訊。天才少年故事再度翻車，中國網友紛紛留言表示，「笑死了哈哈」、「這種直接判了吧？造假的履歷」、「吹牛吹過頭了吧」。