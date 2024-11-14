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▲曾和宋再臨合作話劇的秀英發文悼念宋再臨。（圖／秀英IG）

▲《Wife》主演朴智雅（右）、宋再臨（左）短短兩個月內相繼離世。（圖／IG@gleam__company）

宋再臨在12日離世，今（14）日出殯，享年39歲，年初才和他合演話劇《Wife》的秀英，在IG上PO出了一張他的照片悼念，照片中宋再臨頭戴王冠熱唱卡拉OK，開心的模樣還歷歷在目，今年9月因腦梗塞去世的演員朴志雅，也是《Wife》的主演之一，短短兩個月內失去兩位演員，令人不勝唏噓。秀英PO出了一張宋再臨頭戴王冠、拿著麥克風的照片並寫下：「哥哥一定要像自己一樣開朗地好好過。」並附上一個黑色愛心。發照片的時間點則是14日凌晨，因此被猜測或許是去過了宋再臨靈堂，因而有感而發。《Wife》是秀英和宋再臨首次挑戰話劇之作，兩人一同上綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》宣傳《Wife》時，秀英便透露他們曾經在同公司，擦身而過的時候有打過招呼，合作後又發現兩人還住在附近，並且都是中央大學校友，緣分頗深。秀英還透露兩人有一起順路回家過，爆料宋再臨摩托車沒電的時候，她送他回家過幾次，還有一次是她騎宋再臨的摩托車載他。而在今年9月因腦梗塞去世的演員朴志雅，也是《Wife》主演群之一，當時秀英也發文寫下：「我們溫暖又幸福的冬天，謝謝Nora（朴智雅角色名）！」短短兩個月內就痛失兩名優秀的演員，《Wife》也成了朴志雅和宋再臨的話劇遺作，讓許多人都感到遺憾又不捨。