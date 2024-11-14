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▲台北美福大飯店的「彩匯自助餐」此次推出辛香美食主題，多道菜色中，最引人垂涎的首選是「川味麻辣撸串串」。（圖／台北美福飯店提供）

▲台北美福大飯店的「彩匯自助餐」人氣菜色還有生蠔、蝦蛄或鮑魚等海味等，可搭著主廚特調醬汁品嚐。（圖／台北美福飯店提供）

▲彩匯自助餐廳同樣也有很受民眾歡迎的甜點，是點心房主廚特別復刻今年六位神戶甜點主廚客座帶來的「神戶洋菓子」精華甜點。（圖／台北美福飯店提供）

▲50樓cafe從11月15日起的週五晚餐、週六日全天以及特殊假日(12月24、25、31日三天晚餐)，更加碼耶誕大餐，每位客人皆可獨享「波士頓龍蝦」半隻。（圖／50樓cafe提供）

台灣消費者對於香辣美食接受度不低，位在大直的台北美福大飯店的人氣餐廳「彩匯自助餐」現推出「彩匯辛香味兒」主題，匯聚四川菜的麻辣香、印度菜的撲鼻香料味、泰國菜的酸辣嗆，運用天然的辛香料烹製，即日起至12月31日午餐、晚餐期間供應，尤其，可搭佐青辣椒汁、煙燻辣椒汁等主廚特調醬汁，還有日本神戶主廚研發的大師級甜點，全都可無限量暢饗。目前還推出，「彩匯自助餐」餐價最低為平日午餐每位1,600元+10%起。台北美福大飯店的「彩匯自助餐」此次辛香美食主題，匯集了來自印度、泰國、日本和四川等地的經典料理，每道菜的辛香來源皆經過主廚謝金龍的細心挑選和調配，使用天然香料製作的醃醬、沾醬，賦予菜餚更豐富的味道層次。多道菜色中，最引人垂涎的首選是「川味麻辣撸串串」，源於四川成都的麻辣火鍋串串，就是用竹籤把各種肉食、蔬菜串成一串一串，再一把放入飄著火紅辣油的麻辣鍋內燙熟。選用霜降牛、松阪豬及羊肩肉，蔬菜類有娃娃菜、柳松菇及玉米筍等，另有牛肚、鴨血、豆腐等。吃時可沾些生碎、辣椒粉、黃豆粉調成的干碟一同品嘗更道地。泰國菜色則有「辣椒膏炒鮮螃蟹身」，首推選用泰國當地人使用的辣椒膏，是選用紅蔥頭、魚露、蒜、乾辣椒、花生等香料調配的風味辣醬，搭配新鮮螃蟹拌炒。還有「青木瓜酸辣魚」，鱸魚加上檸檬汁、魚露、蒜末、辣椒等調味，滋味酸辣開胃。至於「印度辣雞翅」，以魔鬼椒、鷹嘴豆粉、辣椒粉及茴香粉等醃料的雞翅，酥炸後吃起來噴香超過癮。另外人氣菜色還有溫生蠔、蝦蛄、鮑魚等海味等，可搭佐青辣椒汁、煙燻辣椒汁等主廚特調醬汁，且全都可無限量暢饗。彩匯自助餐廳同樣也有很受民眾歡迎的甜點，是點心房主廚特別復刻今年六位神戶甜點主廚客座帶來的「神戶洋菓子」精華甜點，包括「西西里開心果」蛋糕、擬真蘋果的「蘋果慕斯塔」、鹹口味的帕瑪森瑪德蓮等。彩匯自助餐廳平日午餐每位1,600元+10%，假日午餐每位1,800元+10%，平日晚餐每位1,900元+10%，假日晚餐每位2,000元+10%。目前還推出當月壽星可享「四人同行一人免費」優惠，優惠至2024年12月31日止。此外，新北耶誕城將於明天11月15日開城，新北最高「50樓Café自助餐廳」與耶誕城主場僅一街之隔，也將於明日至1月1日同步耶誕城而推出「海陸盛典」，週一至週四全天及週五午餐菜色全面升級，增加酥皮烤鮭魚、新加坡辣炒螃蟹、金湯酸菜魚等菜色，週五晚餐、週六日全天以及特殊假日(12月24、25、31日三天晚餐)更加碼耶誕大餐，每位客人皆可獨享「波士頓龍蝦」半隻。