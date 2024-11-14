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▲今天下午2點鐘，中部部分地區的空氣品質已達紅色提醒。（圖／爭好氣聯盟提供，2024.11.14）

中部地區今日一整天灰濛濛，不是天兔颱風帶來水氣，而是大氣擴散條件差、臭氧濃度上升，台中市環保局提醒，今明兩天中部地區空氣品質皆達「橘色提醒」等級，指標污染物為「細懸浮微粒及臭氧8小時」，且午後最糟。目前中火和麥寮電廠皆已友善降載。提醒敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，避免午後在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。中部地區的天空前天開始灰濛濛，今（14）日情況更為嚴重，台中市環保局指出，依據環境部及中央氣象署預報資料顯示，因高壓迴流，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積；明日受颱風及其外圍環流影響，環境風場亦為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，今明兩日中部地區空氣品質皆達「橘色提醒」等級，指標污染物為「細懸浮微粒及臭氧8小時」。環保局表示，空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾仍需注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免午後在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。環保團體爭好氣聯盟指出，無論是空氣盒子或空氣網，中部出現許多紅點，代表PM2.5超過54微克/立方米，是WHO建議值5微克/立方米的10倍以上，非常不健康，對過敏人來說，更會引發各種過敏症狀。除了出門戴口罩，建議在家中也要打開空氣清淨機。