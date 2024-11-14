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▲「喪屍菸彈」是不法分子將新興毒品「依托咪酯」摻入菸油中，透過電子菸型態吸食。（示意圖／翻攝Pexels）

在外國被稱為「喪屍毒品」的新興毒品「依托咪酯」，最近已在台灣出現，且有不法分子將其摻入菸油中，透過電子菸型態吸食，又稱「上頭菸」或「神奇菸彈」。專家說，依托咪酯醫療用途為靜脈麻醉，屬中樞神經鎮定劑，擅自濫用會導致意識混亂、昏迷、肌肉痙攣等，若用後駕駛，因意識、肌肉受影響，行車出意外風險恐大增。最近喪屍菸彈日益猖獗，根據最新報導，高雄今（14）日有一名林姓男子吸食喪屍煙彈後竟開車上路，結果開到一半昏睡，停在路中央，隨後警方上前盤查，他緊張逃逸，並丟棄身上毒品，結果遭支援警力壓制、逮捕，並於車內查扣毒品。北市立聯合醫院昆明防治中心副主任林群說，根據行政院最新修正毒品分級與品項，依托咪酯已被列為第三級毒品，若查獲無正當理由持有或施用，依法可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並接受毒品危害講習；若持有三級毒品超過純質淨重5公克以上，則觸犯刑事罰責，依法可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。此外，若施用毒品或麻醉藥品後駕車而致人死傷，則依《刑法》第185-3條規定處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。林群指出，若長期濫用依托咪酯，可能對腦部及內分泌系統造成損害，嚴重者會發生低血壓、休克、低血糖等危及生命後果，且因該物質會影響意識及肌肉控制，將大幅提升使用者發生行車意外的機率。針對毒癮戒治，林群則說，北市毒防中心已規劃「戒癮治療醫療補助計畫」方案，提供市民有藥癮醫療需求者就醫經濟協助，每人每年上限為1.5萬元，至2024年10月止，累計服務5906人、1萬4435人次。林群表示，在戒癮治療過程中，需要長期的家庭支持、社會接納與就業扶助，呼籲民眾如有毒品戒癮需求或欲了解相關資訊，可撥打24小時免付費的毒防諮詢專線（0800-770-885請請您-幫幫我）。