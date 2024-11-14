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▲北市最近1週腸病毒個案創近2年單週新高，衛生局呼籲民眾多注意。（圖／北市衛生局提供）

根據疾管署監測資料，國內腸病毒疫情仍處流行期，而台北市衛生局統計發現，近1週(11月3~9日)北市門急診腸病毒就診達1672人次，創下近2年來單週就診人次新高，且近5週個案持續呈上升趨勢。北市衛生局指出，全台於2024年累計7例腸病毒重症病例，以克沙奇A型為主，同時監測到12感染腸病毒A71型個案，均為輕症。針對腸病毒，北市衛生局稱，常見感症狀為發燒、喉嚨痛、口腔黏膜及四肢出現水泡紅疹等，而疱疹性咽峽炎的病癥為咽峽部出現小水泡或潰瘍，手足口症則會於舌頭、牙齦、手掌、腳掌發現小水泡，病程約4至7天，發病後1週內傳染力最強。北市衛生局提醒，如經醫師診斷腸病毒，請落實「生病不上學」，不到校也不要到公共場所、托育中心或補習班等，建議在家休息至少7天，避免疫情傳播。此外，關於流感疫情，北市衛生局表示，公費流感疫苗自10月1日開打以來，民眾接種相當踴躍，截至11月13日已接種逾54萬劑，目前剩餘不到20萬劑，特別提醒家長，學齡前幼兒首次接種需要施打2劑，才能獲得完整保護力。據統計，北市截至11月13日，學齡前幼兒首次接種流感疫苗計7582人，其中僅1386人完成2劑接種，逾8成尚未施打第2劑。據統計，在2024年10月1日至11月13日期間，北市確診流感重症累計16例，其中87.5%未接種流感疫苗，北市衛生局呼籲符合公費資格者儘速完成接種。北市衛生局指，流感、新冠疫苗可同時在不同部位接種，可間隔任何時間施打，而家長帶幼兒接種疫苗時請備妥健保卡及兒童健康手冊，可至北市245家提供幼兒接種服務的合約醫療院所施打，另台北市立聯合醫院附設12區院外門診部除提供免費公費疫苗接種，11月每週六上午並加開疫苗專診，家長可多利用。