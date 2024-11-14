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立法院長韓國瑜今（14）日召集朝野協商，討論大法官與考試委員人事同意權審查如何進行。不過藍白兩黨與民進黨各有不同立場，對時程安排細節有不同意見，韓國瑜多次宣布休息，私下溝通，最後終於凝聚共識，但韓國瑜在宣布協商結論時，台下的民進黨團總召柯建銘與民眾黨團總召黃國昌還在爭辯，韓國瑜忍不住說，「兩位總召加起來已經130歲了，拜託閉嘴，謝謝！」針對人事同意權行使，民進黨希望在周二與周五的院會時間，但黃國昌認為會影響到法案三讀時間，認為應選在周一、周三與周四的委員會時間，但柯建銘認為，總預算審查時間已延宕，不應再選委員會時間，韓國瑜多次休息協商，私下一一與藍綠白三黨總召溝通。最後終於有共識，韓國瑜也宣布協商結論，12月10日、11日、12日全院委員會，12月24日上午進行記名投票表決。但台下柯建銘與黃國昌還在爭辯，韓國瑜忍不住說，「兩位總召加起來已經130歲了，拜託閉嘴，謝謝！」「謝謝兩位總召，兩位總召加起來已經130歲了，拜託閉嘴，謝謝！主席正在主持會議」。不過柯建銘今年73歲，黃國昌51歲，兩人加起來只有124歲，還不到130歲。一、12月2日（星期一）舉行司法院人事同意權案公聽會，由各黨團推薦學者專家代表7人參加，由國民黨黨團推薦3人、民進黨黨團推薦3人、台灣民眾黨黨團推薦1人；各黨團審查小組委員亦依上述比例推派委員組成。名單請於11月26日（星期二）中午12時前送交議事處彙整，逾時視同放棄。二、12月10日（星期二）改開全院委員會，並與11日（星期三）、12日（星期四）合併為一次會。12月10日（星期二）上午審查司法院院長被提名人，下午審查司法院副院長被提名人；12月11日（星期三）及12日（星期四）審查大法官被提名人，每位被提名人各由7位委員進行詢答，由國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人、台灣民眾黨黨團推派1人代表進行。名單請於12月9日（星期一）中午12時前送交議事處彙整，逾時視同放棄。詢答順序依例授權議事處辦理。審查完畢後，於12月24日（星期二）院會上午行使同意權案記名投票表決。三、上開行使同意權案投票時，司法院院長、副院長及5位大法官被提名人併為一張同意權票。四、有關行使司法院院長、副院長及5位大法官被提名人同意權案相關事務及時程詳如附表。五、各黨團如有關於司法院院長、副院長及大法官被提名人之書面問題，請於11月28日（星期四）中午12時前送至議事處彙整，並由本院函送提名機關轉致被提名人，俾利後續審查之進行。