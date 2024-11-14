我是廣告 請繼續往下閱讀

日前一名「波波醫師」在為病患進行手術時，因操作疏失導致對方失血不治身亡，引發社會譁然，近期網路還流傳一份「900名波波醫師名單」，其中台大醫院疑似也有2名，台大醫院院長吳明賢今（14）日對此表示，經過清查，台大醫院並沒有任何波波醫師，同時強調「波波醫師若向台大醫院申請成為住院醫師或實習醫師，均不會接受。」吳明賢指出，台大醫院之前就有決議，波波醫生若來申請成為住院醫師或實習醫師，將不予考慮，且強調，「醫師的養成不只是上課，最重要的是實習」，波波醫師確實少了臨床經驗這一塊。吳明賢提到，台灣學生在波蘭讀醫學系，因為語言及文化關係，他們在當地只能見習而沒有實習，然而臨床經驗對一個醫師很重要，必須實際到醫院照顧病人，並累積經驗，台灣學生若持有美國、歐盟、紐西蘭澳洲或日本等先進國家醫學系學歷，我國會採認，只要這些學生再通過國考，就具有醫師資格，而波波醫師在波蘭只要見習、沒有實習，但因為波蘭是歐盟成員之一，我國也會採認他們的醫學系學歷，「但台大醫院不會接受」。