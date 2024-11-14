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民眾黨立委黃珊珊昨陪同黨秘書長周榆修，共同接待美軍前印太司令阿奎利諾（Admiral John Aquilino）訪團一行。黃珊珊發文指出，這次訪團是由華府外交、國防領域的後起之秀組成，「台灣民眾黨也會戮力培育下一世代的菁英幕僚，也同樣能夠到華府拜會各主要智庫、政黨與政要。」民眾黨立委黃珊珊先前因為亂帳案，遭中評會裁決停黨權3年。不過，她昨仍陪同黨秘書長周榆修，共同接待美軍前印太司令阿奎利諾等人，不見立院外交及國防委員會民眾黨召委林憶君。林憶君辦公室說明，由於委員正隨同立法院副院長江啟臣，前往法國進行國會外交，無法在黨內接待阿奎利諾，才會由黃珊珊以立委身分陪同。黃珊珊指出，這次阿奎利諾所帶領的，是「新美國安全中心」（CNAS）下一世代國安領袖計劃（Next Gen）訪問團，都是外交、國防領域的後起之秀。相信台美青年世代交流，能夠打下雙方未來合作的基礎。她並強調，民眾黨也會戮力培養菁英幕僚，增進雙方互動。民眾黨秘書長周榆修強調，在對外關係上，台灣民眾黨會以中華民國台灣為主體，努力結交世界各國的朋友，秉持該競爭時競爭、該合作時合作，爭取國際支持。針對有心人士在海外造謠民眾黨企圖阻擋國防預算，周榆修也鄭重澄清，民眾黨不會將和平建立在他人的善意之上，更不會自廢武功。