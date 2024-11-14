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▲潮流服飾品牌「Convenience Wear」於2019年由日本全家便利商店創立，。（圖／取自「Convenience Wear」IG）

▲日本天王木村拓哉私服穿搭，也多次看見上身該系列的襪款，品牌襪子從推出至今在日本銷量超過2000萬雙。（圖／取自木村拓哉IG）

▲台灣全家便利商店宣布導入服飾品牌「Convenience Wear」明星商品，首推熱銷逾2000萬雙的襪子類商品。（圖／全家提供）

▲全家「Convenience Wear」藍綠品牌色厚底中筒襪，720店、全家行動購販售中。（圖／全家提供）

日本全家便利商店服飾品牌「Convenience Wear」，是由全家與潮流品牌「FACETASM」主理人落合宏理合作，以平價又舒適的定價策略，在日本受到民眾喜愛，光是襪款在日本熱銷超過2000萬，連木村拓哉私服穿搭也多次上身搭配，被譽為旅日必買商品之一，也讓網友笑喊「UNIQLO開始汗流浹背了」。如今台灣「全家」驚喜宣布引進該系列，即起於全台限定720間店舖開賣服飾品牌「Convenience Wear」。潮流服飾品牌「Convenience Wear」於2019年由日本全家便利商店創立，並由曾設計里約奧運服裝的知名設計師，「FACETASM」主理人「落合宏理」領銜推出，結合母公司伊藤忠商社在紡織材料採購及製造的強項，截至目前已推出接近100款商品，並且也找來其他品牌聯名合作，除了曾與長谷川昭雄主理的品牌「CAHLUMN」推出聯名款外，近期日本也新推出的Netflix限定合作款。「Convenience Wear」定調「好素材、好技術、好設計」的產品理念，希望打破過往便利商店服飾織品僅是臨時救急的想像；不僅簡單便利，更講究潮流設計，推出即席捲日本街頭，更是年輕族群時尚穿搭必備單品，，品牌襪子從推出至今在日本銷量超過2000萬雙，也成為不少民眾旅日必買單品之一2021年日本全家更為了「Convenience Wear」舉辦便利商店行業第一次時裝秀「FamilyMart Fest」，並發布Convenience Wear最新系列，在各大論壇掀起網友熱議，對於便利商店跨足服飾產業，也讓不少民眾笑喊「UNIQLO開始汗流浹背了」。而台灣全家也於今（14）日驚喜宣布，即起將導入「Convenience Wear」27款織品服飾，包括木村拓哉同款，日本熱銷超過2000萬雙的襪子類商品。「Convenience Wear」將於全台720間全家門市開賣，也可於電商平台「全家行動購」購買，消費者可下單後選擇鄰近店舖就近取貨。開賣品項有襪款、手帕、連帽上衣、休閒長褲、發熱衣。歡慶新品上市，即日起至1月7日前，凡於「全家」門市購買Convenience Wear任一款商品，即可用89元優惠價加購以「全家」品牌色為設計核心、亦廣受日本知名藝人喜愛的「中筒線襪—便利商店白 (小)」乙雙。