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第三屆世界棒球12強賽B組預賽開打，中華隊今（14）日在台北大巨蛋迎戰來勢洶洶的多明尼加。在賽前打擊練習中，多明尼加打者展現怪力，頻頻將球掃上大巨蛋外野二樓看台，宛如「小型全壘打秀」，讓現場球迷驚呼連連。雖然作為12強主辦國，但今晚中華隊是以客隊身份出戰多明尼加，因此由主隊多明尼加先進行打擊練習。隨著打者手感逐漸升溫，擊球初速與飛行距離也越來越遠，來自小聯盟2A的努涅茲（Rainer Nunez）更是一棒把小白球轟上外野第二層看台，引爆現場氣氛。除了努涅茲練打轟出大號全壘打，古提耶瑞茲（Kelvin Gutiérrez）、阿坎塔拉（Arismendy Alcantara）也展現驚人的怪力，宛如在現場上演全壘打大賽。不僅是打擊陣容，投手陣容方面，效力於統一獅的裴瑞茲（Héctor Pérez）他在本季中職例行賽出賽36場，防禦率僅1.50，預期在12強賽中成為多明尼加後援重心。此外，效力於日本廣島鯉魚的Robert Corniel擁有160公里火球根據《台灣運彩》盤口顯示，本場比賽中華隊奪勝機率較高，不讓分玩法中華台北賠率1.62倍、多明尼加1.81倍；讓分玩法中華台北讓1.5分、賠率1.99倍，多明尼加受讓1.5分、賠率1.50倍。