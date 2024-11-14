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▲林襄人氣正熱，工作邀約沒斷過。（圖／林襄臉書）

▲▼林襄拍攝綁包頭教學影片，觀看次數破百萬。（圖／林襄IG）

27歲啦啦隊尤物、「小龍女」林襄入行5年，人紅是非多，但酸民越罵她人氣越高，近期主持綜藝節目，陸續在台、日推出寫真新作，還參演港片《麻雀女王追男仔》，工作邀約接踵而至。被女粉絲視為時尚ICON的林襄，近日分享綁包頭的教學影片，但她衣著過於清涼，一票網友自招：「我為什麼看了兩個小時都學不會？」林襄在IG上傳一段影片，示範如何綁包包頭，可見林襄在飯店浴室自拍，她先將一頭及腰長髮分出兩大撮瀏海，接著紮起馬尾，再把馬尾繞圈捲成一包，並以橡皮圈、小黑夾固定，最後用離子夾燙出空氣瀏海，以及兩側的小鬚鬚，最後一步驟拿定型液定型。不過林襄打理頭髮時，穿極細肩小可愛的她，多次90度彎腰對鏡頭說話，32E豐滿上圍、狹長深溝頻頻露出，讓人眼睛大吃冰淇淋，「算是一個沒什麼技巧的教學，非常簡單好上手！第一次拍教學影片，不知道表達的清不清楚...希望妳/你們會喜歡！」林襄寫道，該支短片2天累計高達130萬瀏覽次數。網友看完影片表示：「你們都是來看包包頭教學的嗎？我都不好意思拆穿你們」、「全程沒有在看頭髮是對的嗎...」、「看了20遍還是學不會」、「剛好對包包頭有興趣，就這麼剛好」、「什麼包包頭，有在介紹包包頭嗎？」討論度不歇。