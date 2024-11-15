我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北榮總研究發現，若感染克雷伯氏肺炎桿菌引起的化膿性肝膿瘍，將有高比例合併大腸病變。（圖／ingimage）

大腸癌人口近年快速成長，在國健署公佈的2021年癌症登記資料中，全年新增個案超過1.6萬人，在十大癌症僅次於肺癌，而且值得注意的是，根據國內最新研究，若發生特定的肝臟疾病，大腸癌可能也會悄悄上身，因此這類肝病患者一定要安排大腸鏡檢查，以免延誤大腸癌黃金治療時間。台北榮總表示，根據感染科主任林邑璁的研究，若感染克雷伯氏肺炎桿菌引起的化膿性肝膿瘍，將有高比例合併大腸病變。此研究顯示，在過去13年於台北榮總接受完整大腸鏡檢查的化膿性肝膿瘍患者中，約40.2%發現大腸腺瘤性息肉，約10.7%發現大腸癌。林邑璁表示，相較於西方國家的肝膿瘍多是由膽道病變引起，東亞國家則盛行由高毒性克雷伯氏肺炎桿菌造成的肝膿瘍，這在台灣也屬於常見的地方性疾病，而目前認為原因與腸道移生的克雷伯氏肺炎桿菌有關，其也移行至肝臟，才造成化膿性病變，使得許多肝臟無異常者產生肝膿瘍。至於此症與大腸癌、大腸腺瘤性息肉產生關聯，則推測可能是肝膿瘍病人腸道有潛在異常，才會使得腸道移生的克雷伯氏肺炎桿菌也移行到肝臟。針對化膿性肝膿瘍的患者，林邑璁說，在與腸胃科醫師合作下，自2011年至2023年期間，共有112人接受完整的大腸鏡檢查，其中45人有大腸腺瘤性息肉，12人有大腸癌，因此近年來肝膿瘍病人接受大腸鏡檢查的比例愈來愈高，2023年已達到7成。此研究成果已於美國感染症醫學會2024年會發表。他並舉例，日前收治一名69歲女性，因持續發燒及食慾不振，在某醫院接受電腦斷層檢查並診斷出肝膿瘍，細菌培養證實為克雷伯氏肺炎桿菌感染，基於治療需求，進一步轉診至台北榮總，而感染控制住後，醫療團隊隨即進行大腸鏡檢查，結果發現真的有早期大腸癌，已轉介至大腸直腸外科完成手術，目前持續於門診追蹤。林邑璁指出，大腸內的腺瘤性息肉是癌前病變，如未及時切除，有可能轉化為大腸癌，特別是年齡超過50歲者，發生大腸腺瘤性息肉、大腸癌的機率較高，若又曾感染化膿性肝膿瘍，務必接受大腸鏡檢查，才能早期發現癌症，或及時切除會癌化的大腸腺瘤性息肉。