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日本今年2月成立了「日本死刑制度探討懇談會」，成員包括律師、學界人士與前檢察總長等多名業界人士，懇談會旨在推動廢除死刑制度，並呼籲日本政府設立公開討論平台，對死刑的存廢進行探討。對此，日本官房長官林芳正今（14）日表示，廢除死刑不合適，稱對於犯下惡性重大罪行的人，「判處死刑也是無可避免的」。根據《共同社》報導，林芳正14日在記者會上就日本死刑制度探討懇談會的廢死倡議明確回應表示，「政府認為廢除死刑是不合適的」，林芳正指出考慮到輿情動向與惡性犯罪不斷發生的社會現狀，「對於犯下極其嚴重且惡劣罪行的人，判處死刑也是無可避免的」。日本死刑制度探討懇談會13日表示，死刑存在誤判和冤枉的隱患，建議日本政府召開公開會議，設立對死刑存廢進行探討的官方會議機構。對此，林芳正在記者會上也一併否決表示，「沒有設立會議機構的計畫」。日本民間對於廢死的態度分歧，事實上，在日本死刑制度探討懇談會成立後不久，由未解決事件的被害者遺族所組成的「宙之會」就發聲反對，認為為了防止犯罪，死刑制度是不可或缺的，直呼廢除死刑的主張「未尊重民意」且「未重視遺族的感受」。