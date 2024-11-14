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▲今（14）日峮峮出席眼科記者會，自爆有被跟蹤的類似經驗。（圖／記者李政龍拍攝）

▲峮峮身為啦啦隊女神，擁有大批粉絲。（圖／記者李政龍拍攝）

34歲啦啦隊女神峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，擁有甜美外型和直率個性，因跳一首「炸裂陳子豪」爆紅，近來韓籍啦啦隊女神李多慧因為被跟蹤而鬧上版面，今（14）日峮峮出席眼科記者會，也自爆曾經有類似經驗，當時經紀人先發現有車輛尾隨，沒想到下車後，對方也跟著下車，且對象外型高壯，讓她十分害怕，立刻大喊：「現在報警！」還因此罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。峮峮透露，她在活動結束後和經紀人搭車離開，但後方卻有一台車跟隨在後，發現情況不對，他們請司機大哥先停在飯店的車道上等候，沒想到對方卻緊緊跟隨，也要停下來，他們才又往人潮擁擠的地方去停車，對方也跟著停下，峮峮嚇到立刻想報警，但經紀人認為應該要再觀察，沒想到對方一路跟隨，讓峮峮崩潰大喊：「要不要報警！你現在就報警！」他們這才去找百貨公司保全，跟高壯男當面對質，經紀人也發聲：「你要跟她講什麼？在這邊講，她聽得到。」對方卻始終堅持要和峮峮說話，經紀人也立刻挺身阻止，希望對方離開，經過此事後，峮峮如今留下陰影，都不敢直接回家，工作結束後會先去朋友家或公司待著，「確認沒有奇怪的人，才會回家。」也慶幸還好當時有經紀人在，不然她自己可能根本不會發現。