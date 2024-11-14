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天兔颱風逼近，氣象署今（14）日發布海上颱風警報，預計傍晚發布陸上颱風警報。時序已進入11月，卻罕見出現4颱共舞，且若天兔增強為強颱，繼月初的康芮後，11月出現兩個強颱也是首見。颱風襲台頻創紀錄，但事實上，氣象局前局長鄭明典在任3年多，任內都沒有颱風登陸，鄭明典去年7月退休，立刻就有颱風來，也相當神奇。鄭明典在2020年6月29日到2023年7月15日擔任氣象局長、署長（氣象局在2023年5月改制為氣象署），任內3年多沒有颱風登陸，但鄭明典退休後，2023年7月24日就有中颱杜蘇芮來襲，7月28日，高雄、台南、屏東、金門、澎湖、嘉義縣市、雲林縣6鄉鎮、花蓮縣及台東縣部分地區全天停班停課，是台灣睽違3年的颱風假。2023年下半年，強颱蘇拉與中颱小犬都曾導致民眾傷亡與災損，讓人印象深刻。到了今年，7月底的強颱凱米，也是自2016年強烈颱風尼伯特後，8年以來第一個以「強烈颱風」強度登陸台灣的熱帶氣旋，全台曾連續兩天停班課、部分氣區加上周末甚至曾連休6天。今年10月初的山陀兒颱風，在北海岸出現致災性降雨，還創下了六大紀錄，包括歷史上警報持續時間最長的4天4小時、基隆日雨量達到408毫米的紀錄，以及成為47年來第一個登陸高雄的颱風和第一個在10月登陸高雄的颱風；它還導致高屏地區發布了3次颱風強風警告，並且是第一個舉行3次縣市連線會議的颱風。本月初的康芮颱風，因牽涉香港天王劉德華的演唱會要不要停辦，也讓人印象猶新。到了11月，不只史上首度出現「11月四颱共舞」，也是史上首次11月發布兩個陸警。鄭明典擔任氣象局長期間與卸任後，颱風數量差異甚大，鄭明典還曾被網友笑稱是「護國神人」、「氣象武器」、「台灣晴天娃娃」。不過鄭明典受訪時對此則說，「偶而開開玩笑，但颱風是災害性天氣還是要嚴肅以待」。