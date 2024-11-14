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台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為保全犯罪所得追徵，日前已聲請法院裁定核准扣押木可公司相關銀行帳戶，合計3883萬7712元，而民眾黨則跳出來痛批北檢。對此律師黃帝穎表示，這凸顯柯陣營三大法盲，包括院檢不分、且民眾黨始終未解釋謝國樑200萬元政治獻金，最後則是民眾黨過去曾無法代替木可回答，如今竟可憑空反駁法院審酌證據後扣押木可「犯罪所得」裁定，「這不是法盲，什麼才是法盲？」對於法院裁定扣押木可帳戶近4000萬元，民眾黨痛批北檢，黃帝穎說，此舉凸顯柯陣營三大法盲，首先是民眾黨北檢，但扣押木可帳戶是法院審酌罪證後下的裁定，民眾黨院檢不分，明顯法盲！其次是民眾黨辯稱「柯文哲從未透過任何形式侵占政治獻金」，但至少謝國樑200萬元這一筆，民眾黨還沒解釋。黃帝穎說，謝國樑已公開坦承母親捐民眾黨200萬元政治獻金，有人經手拿給柯文哲，民眾黨若拿不出政治獻金申報記載謝國樑或其母親200萬元，「就是法盲瞎挺柯文哲！」最後則是民眾黨過去曾表示無法代替木可公司回答，又如何確認木可公司帳戶金流均合法？民眾黨毫無木可帳目證據，竟憑空反駁法院審酌證據後扣押木可「犯罪所得」的裁定，「這不是法盲，什麼才是法盲？」