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2017年11月14日凌晨，一聲撞擊巨響，劃破清晨的台中西屯區，也從此劃破陳姓烘焙師一家人的心。7年來，每年到了陳姓烘焙師的忌日，陳姓死者姊姊都會公開自己寫給撞死弟弟的兇手、顏姓女子的親筆信。今年，死者姊姊首度徵求顏女同意，公開信件內容。顏女在信中寫下，「這麼多年過去了，我一人犯下的錯，卻讓你們一家人跟著我受罪，希望你們一家人能漸漸走出這個陰影，不要因為我的過錯，困住你們的心，這樣我才有辦法原諒我自己」。7年前，在台中金錢豹任職的顏女，吸毒且酒駕，行經台中市西屯區時，撞死32歲陳姓烘焙師。顏女被判刑9年6個月確定，顏女服刑至今已7年，每年陳姓死者的忌日，死者姊姊都會透過死者經營的甜點店粉專，公開她親手寫給顏姓女子的信件。如今顏女服刑已達假釋門檻，死者姊姊也在信中寫下，「如果出監了，也請讓我知道你的收信地址，讓我知道你在前進的路上，過得如何」、「你可能過得辛苦，但不希望妳痛苦」，更在臉書寫下，「希望她能重新做人，也希望這個社會除了冷漠、以牙還牙、譴責外、也給顏女自新的機會」。2017年11月14日清晨，顏女剛從金錢豹下班，她開著賓士車載2名男性友人，在中市西屯區闖紅燈，撞死騎機車的陳姓烘焙師，不只肇事逃逸，還教唆友人把車推入巷弄內，自己坐到副駕駛座，企圖掩飾犯行。據了解，當時顏女已經有2次酒駕的肇事紀錄，2017年5月第2次酒駕被吊銷駕照。法院審理時，顏女曾異想天開說，兒子未來長大生孫子，要把孫子過繼給陳家「傳宗接代、延續香火」，最後台中地院與台中高分院均依公共危險致死罪與肇事逃逸罪，合併判刑9年6月定讞。在顏女服刑7年間，她持續與死者姊姊通信，死者姊姊也是首度公開顏女的親筆信內容，現在陳姓死者姊姊，希望顏女能重新做人，也盼社會可以給她自新的機會。