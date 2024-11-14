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財政部推廣雲端發票辦抽獎活動原是好事一樁，卻被網友披露有人重複中大獎問題。雖然財政部內部行政調查一切合法，但也坦言廠商程式邏輯有問題，已交司法調查。只是，外界認為財政部根本沒正視問題，甚至還被發現後續活動將改私訊通知得獎者 ，以為不公開就沒爭議，根本是鴕鳥心態，更被質疑是縱容作弊、黑箱作業。若財政部無法正視此事件後座力，賠上的恐不只政府公信力，財政部管轄的公益彩券、統一發票開獎，甚至政府其他活動可能也會受到質疑及波及，一旦政府無法取信於民，想補救恐怕來不及。為鼓勵民眾下載雲端發票，財政部今年6月6日至9月30日舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」活動，期間內只要儲存雲端發票、新增載具歸戶、設定領獎帳戶、透過App兌獎、捐3張雲端發票，都可以累積抽獎機會，而總獎金與獎品超過215萬，有限金10萬、蘋果手機、平板還有各種實用名牌家電都能帶回家。國稅局統計，有報名註冊的人有9萬多人，符合抽獎資格的人次落在在12萬至13.6萬人之間，抽獎人次甚至超過註冊人次，並分3次開獎梯次，每人每期限1次中獎機會，若當期未中獎，抽獎機會可保留至下期抽獎活動。不過，就有民眾眼尖發現，3次開獎名單的最上層，竟然有4位幸運兒重複出現2次，分別帶回了8項大獎，在網路也引發鄉民討伐，懷疑是內部人員「抽獎作弊，私相授受」。對此，一開始財政部還強調，如果很積極參與雲端發票推廣，中獎率自然會高，且抽獎、開獎流程都有律師全程見證，完全驗證符合遊戲規則，一切合法，結果發現完全無法取信於民，擋不住外界質疑聲浪，決定啟動內部行政調查。雖然財政部調查後仍強調「一切合法」，重複中獎者也非財政部及相關所屬機關、廠商本人、配偶及三親等內，他們取得發票全部查過，並沒有不正當取得，但也提出可能問題所在，即承辦廠商撰寫抽獎程式，並沒有照一般隨機抽獎方式，「調高積極參與者的權數值、給予優先抽獎機會」，而且未事先告知財政部，至於有沒有違法，已由調查局調查中。不過，財政部公布調查報告後，依舊無法消除外界疑慮，很多爭議說不清，立委更直指根本是「莊孝維報告」，甚至被發現後續比賽得獎名單暫緩公布，未來將改私人訊息通知，讓鄉民更炸鍋，立委也看不下去，痛批是要直接蓋上「財政布」嗎？黑箱處理演都不演？口口聲聲說要檢討，結果中獎改匿名，根本不願意面對問題、變成鴕鳥，如同縱容作弊。當然，抽獎最重要就是要公平、公正、公開透明，財政部已知道承辦廠商抽獎程式有問題，卻以「未事告知」一句話帶過，被認為是把責任往外推，沒有要究責行政責任的意思。財政部身為主辦單位，抽獎遊戲規則早該在事先就與廠商明訂清楚，在活動公開時就要公告說明，而不是任由廠商修改卻還不自知，就算財政部內部調查並無不法，恐怕也難逃監督疏失之責。正因為這抽獎活動是財政部舉辦，財政部又掌管國家國庫、賦稅、國有財產、財政資訊等，不只管錢，也管數字，甚至統一發票開獎、所得稅申報、公益彩券也都是財政部管轄，結果這次抽獎中獎名單引爭議，至今無法完全釋疑，甚至被認為避重就輕，恐怕只是持續在消耗政府的公信力。如果財政部不願正視此事的後座力，賠上的恐怕不只政府公信力，財政部管轄的統一發票開獎、公益彩券，甚至其他政府部門舉辦的活動都可能受到質疑及波及，一旦政府難以取信於民，要挽回恐怕來不及。