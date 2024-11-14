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▲阿信（右）在演唱會上吐露心聲，讓許多粉絲相當感動。（圖／相信音樂提供）

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會，13日來到上海第三場，也是這套巡演的第50場，五月天以音樂和歌迷製造回憶。當天就有一名從7歲就開始喜歡五月天，一愛就愛了20年的歌迷，這回帶著全家朝聖，也有因為聽了五月天唱〈突然好想你〉促成一段良緣，帶著老婆回來點歌的歌迷，阿信感動地說：「組樂團在上台演出那麼多年，能為你們而唱很幸福。」而他的心聲也讓現場粉絲很感動。每次歌迷都會點歌環節分享自己和五月天的故事，這次有位點歌的男歌迷稱，五月天是他和老婆的月老，因為有一年在演唱會上，唱到〈突然好想你〉時，阿信要歌迷拿起手機打給想念的人，他當時就把訊息傳給心心念念的人，雖然訊息因為沒訊號，隔了一陣子才傳出，但後來該位收到訊息的女生已變成他的老婆，這回帶著老婆一起來看演唱會，最後五月天除了獻唱歌迷所點的〈刻在我心底的名字〉，在唱到〈突然好想你〉時，也請歌迷傳訊息給想念的朋友、家人。五月天隨著時光機的運轉，一起細數9125天難以忘懷的風景，隨著一場場演出，冠佑因為打鼓手上留下的膠布，怪獸、石頭、瑪莎手上的繭也越來越厚，這都是五月天記錄走過的足跡，和歌迷串連情感的一種方式，阿信表示，「有一天我們會變老，老到再也無法回到這舞台，但只要你們活得幸福、活得燦爛就是我們最好回報。」一席話逼哭歌迷。而五月天演唱會開場，這次請來「破億神曲製造機」蕭秉治，他帶著即將發行的全新專輯《完人》的首波新曲來到上海，演唱〈我對你的愛沒有盡頭〉，以及神曲〈外人〉獻給現場觀眾，〈我對你的愛沒有盡頭〉才推出不到一週，現場已有不少歌迷舉著「對蕭秉治的愛沒有盡頭」以及跟著唱和，他也謝謝師兄五月天給他機會來到這唱歌，同時也開心地表示，下次見面他將會唱新作品給大家聽。