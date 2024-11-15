我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麥當勞官方臉書貼文吸引眾多網友暖心留言回應。（圖／業者提供）

▲觀賞完電影後，小朋友們帶著熱血心情前往麥當勞花蓮中正餐廳享用美味餐點。（圖／業者提供）

▲ 映後《乒乓男孩》主要演員鄭人碩與彭裕愷驚喜現身，與現場桌球小選手開啟一場趣味對答。（圖／業者提供）

▲麥當勞整合行銷群助理副總裁林佳縈特別親臨現場，與桌球隊小選手一同感受劇中熱血與勇氣交織的澎湃友情。（圖／業者提供）

麥當勞官方臉書貼文，分享電影《乒乓男孩》經典台詞，提到麥當勞是陪伴大家勇敢做夢、努力實踐夢想的熱血夥伴，引發網友共鳴與討論。作為電影中的另類靈魂角色，麥當勞特別與《乒乓男孩》合作，於屏東、花蓮、台東、金門、澎湖共五個縣市舉辦公益電影包場活動，邀請35間學校、超過500位的桌球校隊學生及家長進場觀影。希望鼓勵孩子勇於追夢，更想告訴大家麥當勞會持續陪伴每一個勇敢做夢的人。近期炙手可熱的熱血成長電影《乒乓男孩》吸引大批影迷更累積許多好口碑，全台票房已破千萬。電影中不僅看到兩位小選手為了夢想努力不懈的過程，更發現電影中不時出現麥當勞的身影。日前麥當勞粉專發佈貼文，分享電影《乒乓男孩》經典台詞，暖心表示麥當勞會陪伴大家勇敢做夢，也邀請網友分享麥當勞陪自己勇敢做夢的故事，吸引不少粉絲留言，內容更暗藏許多洋蔥。許多網友回憶道：「考完試後爸媽一定會帶我去麥當勞吃薯條漢堡這是我們最開心的時光」、「以前成發假日團練都會一起吃麥當勞～～而且要夠早才吃得到早餐有吃到就代表又是戰勝自己的一天」，更有網友直呼：「大學熬夜趕報告，還沒睡的話就會先去吃個麥早幫自己打氣（續命）。工作之後，有大活動或大事，也會用麥當勞幫自己加油（儀式感），謝謝老麥總是陪我做夢」，甚至釣出前麥胞感動告白：「在麥當勞打工的那幾年~讓我學會捲出完美的冰淇淋!! 最快樂的日子就是做出漂亮的蛋捲拿給客人的那一刻客人滿意的眼神，讓我有滿滿的成就感。 」麥當勞長期支持社會公益，並持續以實際行動回饋社會。為響應《乒乓男孩》片中傳遞的熱血能量，麥當勞特別於屏東、花蓮、台東、金門、澎湖共五個縣市舉辦公益電影包場活動，邀請超過500位桌球校隊的小朋友一起看電影，觀影後，麥當勞邀請桌球校隊學生，到花蓮中正餐廳用餐，加盟經營者楊政道董事長的夫人陳慧勳也親臨現場給予支持。孩子有機會親身體驗電影中的熱血精神，也感受到無論是在夢想的起點、過程中的挑戰，還是達成夢想的歡喜時刻，麥當勞從未缺席。其中花蓮場安排映後互動，邀請《乒乓男孩》主要演員鄭人碩與彭裕愷與現場觀看電影的花蓮桌球校隊小選手交流。兩位演員除了鼓勵孩子們勇敢追夢外，小演員彭裕愷也大方分享自己比賽時緩解緊張的小撇步，並且開心表示跟劇中角色胡冠宇一樣，「喜歡在比賽後到麥當勞，大口吃漢堡就很開心啦！」。針對此次的電影公益包場活動，麥當勞整合行銷群助理副總裁林佳縈表示：「很開心見到台灣桌球界的明日之星！我們相信，無論是在生活中、學校裡，還是在球場上，每一段追逐夢想的歷程都值得被支持和鼓勵。麥當勞將持續透過多元活動參與社會公益，陪伴大家勇敢做夢！」麥當勞成為孩子圓夢路上的溫暖夥伴。無論是在球場上揮汗拼搏的獎勵或安慰，還是在日常生活中享受片刻的美好時光，相信麥當勞始終與每一個勇敢做夢的人同在。