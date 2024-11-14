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▲消防局派員前往了解後表示，將開罰2萬元至30萬元。（圖／翻攝畫面）

世界12強賽台韓大戰昨晚在大巨蛋登場，北市議員陳怡君今（14）日在逃生梯發現有過期的滅火器，批評遠雄及北市府草菅人命。對此，遠雄集團回應指出，大巨蛋內的滅火器全數列管、並無過期，本次是工作人員擔心人潮誤觸樓梯門卡榫而關閉，放置在旁欲作為門擋備用，為人員疏失。消防局派員前往了解後表示，將開罰2萬元至30萬元。陳怡君表示，昨日台韓大戰就在散場時，她從L3逃生梯離開時發現角落有一支鋼瓶壓柄鏽蝕、外觀氧化，且瓶身資訊破舊不堪，完全無法辨識該滅火器資訊，質疑滅火器早已過期、更無檢查。陳怡君說，從該滅火器僅存的年份來辨識，該支破舊不明，且未經安檢的滅火器來看，可辨識的日期為108年3月，陳怡君說不論這支滅火器是否還有功能，但遠雄及市府沒有「檢修完成標示」，就讓這支滅火器放在逃生梯，就是犯了公共安全的錯誤，公共場所只要是放置滅火器，要放就要放「檢查合格」的，不然就是要汰換或收起來，放過期的滅火器就是要罰款。陳怡君質疑，市府於今年11月8日為遠雄大巨蛋公安背書，並發給申報合格標章，但卻出現過期的滅火器，不只是低級錯誤，更凸顯遠雄及北市府不把消防安全當一回事，簡直草菅人命。陳怡君表示，罰款對財團來說是小錢，但若發生不幸公安，這是再多罰款也無法彌補的，呼籲市府勿對公安放水，也喊話遠雄正視公安。台北市消防局回應，已派員前往瞭解，儘管遠雄說明此滅火器疑似是施工工人用來擋門的工具，不屬於消防安全設備，但這類狀況不良的滅火器應妥善處理，而非隨意放置於場館中，因此已依《消防法》第37條予以舉發，將開罰2萬元至30萬元，同時要求立即改善。