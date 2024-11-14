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今年10月，中鋼百分之百轉投資子公司的「中鋼運通」工會因為不滿聘僱船員勞健保遭中斷、長時間不派任在岸的台灣船員上船等問題到勞動部抗議。勞動部昨(13)日與交通部航港局至中鋼運通股份有限公司進行船員勞動條件聯合稽查，如確有違法事實，當即依各該適用法令規定予以裁罰，並要求改善。中鋼運通工會上百位員工今年10月9日到勞動部抗議，不滿遭到資方違法中斷勞、健保，當時立即向勞動部檢舉及反映，強調中鋼運通與船員間的勞動契約應屬於不定期契約，資方片面斷保已明確違法，要求勞動部介入重新恢復。勞動部當時表示，船員屬於特殊職業，受到《船員法》特別法保障，非《勞基法》，勞動部也清楚船員法及勞基法間衝突，但這部分主管機關是交通部航港局，勞動部會把相關法律訴求會請交通部去審酌。勞動部昨日與交通部至中鋼運通進行船員勞動條件聯合稽查，針對中鋼運通企業工會檢舉該公司船員有例休假加班費給付不足等情形進行查明外，並就一般受僱員工之勞動條件是否合法進行勞動檢查。勞動部強調，將秉持依法行政及保障勞工權益之立場，與交通部航港局盡快整理相關稽查事證；如確有違法事實，當即依各該適用法令規定予以裁罰，並要求改善，以避免勞工權益遭受侵害。