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▲筑前屋信義旗艦空間設計援引日本居酒屋濫觴的江戶時代，從大江戶時代的奢華慶典汲取靈感，融入信義商圈繁榮、熱鬧的氣氛。（圖／筑前屋提供）

▲筑前屋強調，各式串燒最低價每串50元起。（圖／記者葉盛耀攝）

▲摩滋鍋是福岡在地特色菜色，濃厚湯底加入腸類、內臟、豆腐、韭菜、牛蒡、高麗菜等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲現點現煎冰花煎餃，皮脆韭菜肉餡鮮香。（圖／記者葉盛耀攝）

▲炒飯配上鐵板上的煎蛋，味道噴香夠味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲SAKEICE也將在此次的酒展中，帶來三種新口味。（圖／取自綠芽酒藏臉書）

來自日本連鎖居酒屋「筑前屋」，來台首家分店、即信義旗艦店將於明（15）日起試營運，佔地百坪，以600盞紅白燈籠、一桶桶酒樽和鳥居妝點，讓人宛如置身江戶時代的奢華慶典。除引進福岡地區質樸豪邁的風土料理和百餘道酒肴、調飲，更重視與每位顧客的交流互動，歡慶試營運，，11月15日～12月31日平日晚間9點後，，穿和服、浴衣店內拍照打卡加贈前菜1份。引進「筑前屋」的筑員屋餐飲股份有限公司總經理葉盈吟表示：「筑前屋是一個在日本有40家分店的居酒屋品牌，企業精神特別重視店員與顧客間的互動，因此到店消費的人8成以上都是熟客。」而台灣店開幕前，信義旗艦店的店長、店經理與主廚等重要幹部還特別飛去日本修業，和日本同事一起工作、生活，旨在將深刻體驗到的日式居酒屋精神帶回台灣。筑前屋信義旗艦空間設計援引日本居酒屋濫觴的江戶時代，從大江戶時代的奢華慶典汲取靈感，融入信義商圈繁榮、熱鬧的氣氛，以氣派的鳥居入口、多達600盞絢麗的紅白燈籠、祈福用的繪馬牆和仿舊啤酒海報等，都相當吸睛。總經理葉盈吟也提到：「古時日本的九州是由筑前、筑後…薩摩和大隅等九個國所組成，所以筑前屋的強項除了多種口味的豬肉燒串，還有曾經是筑前國所在地的福岡地方料理。」好比以豚骨高湯為鍋底，加入腸類內臟、豆腐、韭菜、牛蒡、高麗菜煮的摩滋鍋，愈煮愈有風味，不僅腸類Q軟富嚼勁，湯頭更是濃郁順口。而涼拌菜也善用內臟，將豬肚、豬舌、豬心舒肥烹調後製作的涼拌菜。另外，還有現點現做的冰花煎餃，皮脆餡多汁。還有豚骨濃湯搭配彈牙博多細麵的福岡炒拉麵，這些菜色都是都是來到筑前屋的必試經典。另外還有咔滋洋芋甜筒沙拉、昭和焦糖布丁等台灣限定料理。至於居酒屋的另一主角酒精飲品，筑前屋信義旗艦供應啤酒、highball、沙瓦、果汁調酒與梅酒、燒酎等種類豐富，由於集團擁有自家清酒與葡萄酒事業，所以也能推出平實價格的酒類，像是高橋酒造為筑前屋量身定製的特別純米酒，有香瓜與乾淨的米麴香氣。歡慶試營運，另外，明日11月15日至11月18日，台北國際酒展也將盛大開跑，綠芽酒藏在酒展現場將準備各酒造的秋季限定商品，有「ゆきの美人純米吟釀 愛山麴 ひやおろし」、「原田 特別純米酒 秋あがり アキ」與丸石釀造2024年限定的「二狼 純米酒 2024」，都是適合冰飲、熱飲的酒款。還有野澤溫泉蒸餾所琴酒，是綠芽酒藏在今年代理的新商品，這次酒展除了常態的四款商品「野澤溫泉工藝琴酒」、「野澤溫泉經典工藝琴酒」、「野澤溫泉森之春工藝琴酒」與「野澤溫泉紫蘇工藝琴酒」外，還展出了今年首度亮相的「野澤溫泉秋季琴酒」。現場還將有專做日本酒冰淇淋的 SAKEICE，在11月酒展帶來三種新口味，且還有全新口味的威士忌風味霜淇淋。明日11月15日至11月18日，台北國際酒展將在南港展覽館二館登場。