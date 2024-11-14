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▲12球商店分別座落於臺北大巨蛋的B1層與B2層、以二層2樓臺北松山文創園區南向製菸工廠東側1樓，提供多元多樣的官方聯名商品。

2024年世界12強棒球賽B組預賽熱烈進行中，台北大巨蛋賽場周邊的官方商店成為球迷搶購熱點，不僅推出各類專屬應援商品，還驚喜販售絕版「興農牛」、「Lamigo桃猿」和2007年亞錦賽中華隊紀念球。這些絕版古物讓老球迷興奮不已，也反映在銷售數字上。興農牛隊曾於2004和2005年拿下中華職棒二連霸，但由於球團母企業不堪經營職棒虧損，球隊於2012年退出中職，公開尋求買主交易球隊，最後由高雄義联集團買下球隊，自此興農牛隊走入歷史，成為中華職棒史上第10支消失的球隊。這次官方商店罕見地推出興農牛紀念球，吸引大批球迷搶購；除了興農牛紀念球，官方商店也販售Lamigo桃猿紀念球。店員透露，興農牛和Lamigo紀念球吸引許多老球迷的目光，甚至成為本屆賽事最熱門商品之一。官方商店分別座落於臺北大巨蛋的B1層與B2層、臺北松山文創園區南向製菸工廠東側1樓，提供多元多樣的官方聯名商品、賽事應援球衣、CT聯名外套、應援球帽、賽事紀念球、CT Amaze專屬商品、應援毛巾等多款品項讓球迷朋友們開心選購。