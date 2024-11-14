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▲吳春城指出，現在大學生人數有87萬人，到了2040年剩下67萬人，等2070年只剩下31萬人，幾乎是現在的三分之一，但教育部及各學校的辦學計畫，有沒有將這個重要的變數納進考量？（圖／民眾黨提供）

教育部長鄭英耀14日在立法院答詢時明確表示，開放全國大專校廣設「第三人生大學」確實是教育部的長期規劃方向，因為少子化，大學在招生方面，不要再只是搶18歲的學生，大學在提供設計課程時，要更能海納百川，這些都是教育部正在規劃的方向。民眾黨立法委員吳春城14日在立法院教育及文化委員會質詢教育部長鄭英耀等教育部官員，緊盯「第三人生大學」的辦理進度，吳春城也向在場列席的47位國立大學校長，闡述臺灣所面臨高齡化及少子化的困境，以及應該發展的辦學方向。吳春城指出，現在大學生人數有87萬人，到了2040年剩下67萬人，等2070年只剩下31萬人，幾乎是現在的三分之一，但教育部及各學校的辦學計畫，有沒有將這個重要的變數納進考量？大學一定要敞開大門，不是只限於18歲入學，應該是「全年齡」都可以來讀大學，特別是現在60歲以上的人口已經有600萬人，早年因為大學的入學門檻高，這些人大約只有10%的人有讀過大學，成為人生的遺憾，影后林青霞就曾感嘆自己不曾讀過大學，但55歲以上的壯世代掌握了全國三分之二的財富，他們很想進大學讀書進修，各大學應該要能想到這一個重點。吳春城肯定教育部針對「第三人生大學」的推動進度，同時提醒各國立大學校長教育部的政策方向及承諾，依照鄭部長上任後回覆立委辦公室的第一份公文內容，對於壯世代第三人生大學的短中長期計畫，短期是「第三人生大學核心課程模組研發」、中期為「第三人生大學試辦計畫」長期則是「第三人生大學與學位銜接」，依照教育部規劃，今年底就可完成試辦計畫，明年第一季就開始推動，但外界仍不是很清楚，因此希望教育部能多加倡導此事。鄭部長除當場允諾會多加倡導，並表示在完成試辦計畫後，「開放全國大專校廣設第三人生大學」確實就是教育部的長期規劃，希望大學能永續發展、並且有自己的特色，也不要只是「搶18歲的學生」，臺灣現在目前的人才培育， 大學在提供、設計課程時，要更能海納百川，對於未來大學發展的許多可能，教育部內部都正在著手規劃。