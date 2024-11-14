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民眾黨主席柯文哲昨（13）日被提訊時，以光頭造型現身，前立委郭正亮表示，柯文哲媽媽被支持者問及近況當場哭了出來，而網紅「四叉貓」劉宇則曝光柯文哲的妻子陳佩琪超短髮新造型的照片，分析應該是跟著柯文哲剪的；對此，政治評論員汪潔民表示，柯剃光頭恐引起小草跟隨，小草的爸媽都欲哭無淚。汪潔民在《台灣向前行》節目中表示，自己的兒子也跟小草在差不多的年齡層，如果知道他兒子把自己的存款提出來去捐給柯文哲，「我不知道我的心情會是如何，我是不是要拿著牆去撞？欲哭無淚啊！」汪潔民認為，很多的小草的爸媽也同理如此，都欲哭無淚，「現在柯媽媽還可以哭啊，很多小草的爸媽還不知道怎麼辦」，若柯文哲真有罪，小草的爸媽看到自己的孩子為了柯剃光頭會怎麼想？「所以柯媽媽，你哭有什麼用？」前立委郭正亮昨日表示，有位朋友在醫院碰到柯媽媽，柯媽媽聽到兒子變光頭這件事，當場哭出來，表示柯家現在壓力很大；網紅「四叉貓」劉宇今（14）日則曝光柯文哲的妻子陳佩琪一頭俐落超短髮新造型的照片，並分析，陳佩琪上個禮拜還是維持原本造型，昨天就換成新髮型，應該是跟著柯文哲剪的。