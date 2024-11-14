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▲一名泰國阿嬤收到遊戲王假鈔，被顧客騙吃又騙錢。（圖／翻攝自X）

近期泰國市面流傳一種「遊戲王假鈔」，上面印著的人物圖案並非泰王，而是歷代《遊戲王》主角，很多小攤販和計程車司機都在收錢時中招，提醒民眾前往泰國旅遊時，要慎防收到假鈔，有任何問題都有當場提出，否則可能會求助無門。綜合外國媒體報導，一位炸香蕉街邊小吃攤的阿嬤收到一張小額假鈔，有網友看不下去將此事件公開，阿嬤只是賣了20泰銖的小吃，對方拿出一張100泰銖鈔票付款，阿嬤一方面要炸食物、一邊又被客人催促，沒多看清楚就收了假銀紙，還找了80泰銖給對方，到發現已為時已晚，被人騙吃又被騙錢。接著有網友陸續公開「遊戲王假鈔」詐騙事件，有人是商店小攤販，有人收婚宴禮金收到「遊戲王假鈔」，讓這些民眾非常氣憤，但也無可奈何。一名中國網紅「跟着小明逛吃泰國」近期在小紅書分享，自己的朋友搭計程車時也被騙，收到的零錢竟然是「遊戲王假鈔」，客人當下沒有看清，計程車開走後才發現，讓他白白損失金錢。這些《遊戲王》假鈔來源，最早於2020年左右在Twitter及ebay都買得到，很有可能是一些《遊戲王》桌遊用的道具鈔票，或許因尺寸和紙質跟泰銖相似，開始流入泰國市面變成黑心份子的詐騙道具。