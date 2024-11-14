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「新住民發展署」持續籌備中，對於傳出拖延一事。內政部移民署今（14）日強調，《新住民基本法》通過後，內政部隨即指示由移民署辦理新機關組織籌備工作，並於今年9月11日訂定發布新住民事務中央三級行政機關籌備作業小組設置要點。並無網路社群所述有任何拖延情事，也請社會各界持續支持移民署的努力，並勿傳播虛假錯誤資訊。移民署指出，新住民基本法通過後，內政部隨即指示由移民署辦理新機關組織籌備工作，並於今(113)年9月11日訂定發布新住民事務中央三級行政機關籌備作業小組設置要點，設置6個任務分組，由內政部常務次長吳堂安擔任召集人、移民署署長鐘景琨擔任執行秘書，原則上每2週召開1次籌備工作會議、每個月召開1次籌備小組會議。移民署再指，刻正盤點新設機關應辦理之各項業務、組織編設及所需人力、相關資訊系統、辦公廳舍需求及洽詢等事宜。同亦已由移民署、警廣、央廣合作，推出新住民帶狀廣播節目，落實媒體近用權。移民署補充表示，行政院政務委員史哲曾於113年7月間召開會議邀集行政院人事行政總處等相關機關，討論推動新設機關籌備工作等相關議題，以落實新住民基本法第4條所定應設置新住民事務專責中央三級行政機關，並將於適當時機，層報行政院審議。移民署強調，新住民事務機關籌備工作均持續會商包括行政院人事行政總處在內之相關機關辦理，任何新設機關均有一定法定程序與資源需求必須審慎規劃，並無網路社群所述有任何拖延情事，也請社會各界持續支持移民署的努力，並勿傳播虛假錯誤資訊。