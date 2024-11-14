曾頌恩首度扛下中華隊第四棒！世界12強棒球賽B組預賽開打第2天，以1勝開局的中華隊，今（14）續戰多明尼加，雙方公布先發、打序，中華隊只做出微小調整，在第4棒部分改由中信兄弟重炮曾頌恩扛下。對此，曾頌恩賽前接受訪問，坦言看到扛下第4棒時沒有特別的情緒，並表示：「沒有把自己看得太重要，不管是第幾棒，都是會盡力完成。」
看到棒次表心情平靜 無論幾棒都會盡力
在12強棒球賽B組預賽開打前，包含外界預測以及總教練曾豪駒，都曾透露考慮讓曾頌恩扛下中華隊第4棒。不過昨（13）日的「台韓大戰」，曾頌恩不僅沒有擔當第4棒，甚至沒有先發或替補上場，對此，他受訪時坦然回答道：「仔細去看數據，對國內側投下勾我都打很爛，如果把我排4棒就是在硬排。」
本場面對多明尼加隊，曾頌恩終於扛下四番，同時寫下中華隊相隔36年來的紀錄。談到棒次安排，曾頌恩說：「看到棒次表的時候，沒有特別的情緒，很平靜，第四棒經驗沒有很多，沒有把自己看得太重要，不管是被排第幾棒，都是會盡力完成。」
關於對決多明尼加隊的中職洋投先發威能帝（Pedro Fernandez），曾頌恩表示：「自己對威能帝的次數不多，所以也沒有特別的想法。」他本季和威能帝交手3個打席，敲出1支安打，打擊率3成33。
⚾️世界12強賽中華隊先發、打序名單：
第1棒：左外野手、陳晨威
第2棒：右外野手、林立
第3棒：中外野手、陳傑憲
第4棒：指定打擊、曾頌恩
第5棒：一壘手、朱育賢
第6棒：三壘手、潘傑楷
第7棒：捕手、林家正
第8棒：二壘手、李凱威
第9棒：游擊手、江坤宇
先發：黃子鵬
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在12強棒球賽B組預賽開打前，包含外界預測以及總教練曾豪駒，都曾透露考慮讓曾頌恩扛下中華隊第4棒。不過昨（13）日的「台韓大戰」，曾頌恩不僅沒有擔當第4棒，甚至沒有先發或替補上場，對此，他受訪時坦然回答道：「仔細去看數據，對國內側投下勾我都打很爛，如果把我排4棒就是在硬排。」
本場面對多明尼加隊，曾頌恩終於扛下四番，同時寫下中華隊相隔36年來的紀錄。談到棒次安排，曾頌恩說：「看到棒次表的時候，沒有特別的情緒，很平靜，第四棒經驗沒有很多，沒有把自己看得太重要，不管是被排第幾棒，都是會盡力完成。」
關於對決多明尼加隊的中職洋投先發威能帝（Pedro Fernandez），曾頌恩表示：「自己對威能帝的次數不多，所以也沒有特別的想法。」他本季和威能帝交手3個打席，敲出1支安打，打擊率3成33。
⚾️世界12強賽中華隊先發、打序名單：
第1棒：左外野手、陳晨威
第2棒：右外野手、林立
第3棒：中外野手、陳傑憲
第4棒：指定打擊、曾頌恩
第5棒：一壘手、朱育賢
第6棒：三壘手、潘傑楷
第7棒：捕手、林家正
第8棒：二壘手、李凱威
第9棒：游擊手、江坤宇
先發：黃子鵬