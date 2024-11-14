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▲世界棒球12強中華隊外野手曾頌恩。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

曾頌恩首度扛下中華隊第四棒！世界12強棒球賽B組預賽開打第2天，以1勝開局的中華隊，今（14）續戰多明尼加，雙方公布先發、打序，中華隊只做出微小調整，在第4棒部分改由中信兄弟重炮曾頌恩扛下。在12強棒球賽B組預賽開打前，包含外界預測以及總教練曾豪駒，都曾透露考慮讓曾頌恩扛下中華隊第4棒。本場面對多明尼加隊，曾頌恩終於扛下四番，同時寫下中華隊相隔36年來的紀錄。談到棒次安排，關於對決多明尼加隊的中職洋投先發威能帝（Pedro Fernandez），曾頌恩表示：「自己對威能帝的次數不多，所以也沒有特別的想法。」他本季和威能帝交手3個打席，敲出1支安打，打擊率3成33。第1棒：左外野手、陳晨威第2棒：右外野手、林立第3棒：中外野手、陳傑憲第4棒：指定打擊、曾頌恩第5棒：一壘手、朱育賢第6棒：三壘手、潘傑楷第7棒：捕手、林家正第8棒：二壘手、李凱威第9棒：游擊手、江坤宇先發：黃子鵬