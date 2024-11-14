我是廣告 請繼續往下閱讀

▲家樂福量販店打造限量萌IP專區，上架眾多爆紅的人氣療癒系IP，包括吉伊卡哇、坐姿人魚漢頓、水豚等。（圖／業者提供）

▲家樂福量販店打造限量萌IP專區，12吋坐姿人魚漢頓599元。（圖／業者提供）

▲家樂福11月限量療癒系IP超萌專區開賣，日本爆紅IP「吉伊卡哇」也進軍家樂福。（圖／業者提供）

▲熱血人氣IP七龍珠同步上架，包括悟字包、魔人普烏毛毯、龍神背包等。（圖／業者提供）

▲「寶可夢Type:Ghost」一番賞，全套共有多達30款商品等你收藏，以幽靈系寶可夢為主題，耿鬼為首，大量集結喜歡在夜間出沒的寶可夢。（圖／官方提供）

日本爆紅IP「吉伊卡哇」進軍家樂福，吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇通通有，超萌16cm小玩偶199元，推薦必收巨型43cm款，售價只要599元超佛心！除了吉伊卡哇外，還有人魚漢頓、水豚一次到齊，IP周邊商品有玩具外，還有實用文具用品，限量萌IP專區悄悄在家樂福量販店專區上架，每款數量有限、售完為止，官方也透露「家樂福內湖店庫存最齊全」。家樂福量販店打造限量萌IP專區，上架眾多爆紅的人氣療癒系IP，包括吉伊卡哇、坐姿人魚漢頓、水豚等，有玩具、文具等周邊商品。每款皆為限量款，數量有限、售完為止，官方透露「家樂福內湖店展售最齊全」。像是6吋吉伊卡哇玩偶199元、12吋吉伊卡哇玩偶399元、16吉伊卡哇599元，吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇款任你挑，還有吉伊卡哇圖文書《吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙》每冊221元。巨型抱枕還有人魚漢頓以及水豚，同樣199元起佛心價。另有熱血人氣IP七龍珠同步上架，包括悟字包、魔人普烏毛毯、龍神背包等，皆為限量上架，售完為止。此外，台灣萬代南夢宮有限公司旗下玩具事業部，今（14）日起發售「寶可夢Type:Ghost」一番賞，全套共有多達30款商品等你收藏！該系列以幽靈系寶可夢為主題，耿鬼為首，大量集結喜歡在夜間出沒的寶可夢，即起到全台指定全家便利商店及一番賞官方認證通路都買得到。「寶可夢Type:Ghost」A獎推出高約25公分、手感滑順、超大超可愛的耿鬼「絨毛玩偶」；B獎則是高約18公分的「謎擬Q夜燈」；C獎是人見人愛的「絨毛玩偶」，有謎擬Q、燭光靈及多龍梅西亞三款，還附贈鑰匙圈掛繩；D獎為隨溫度變換圖案、最酷最可愛的耿鬼及謎擬Q兩款「感溫變色馬克杯」；還有閃閃發亮的E獎燭光靈、飄飄球「造型盤」。