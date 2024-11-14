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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦志工訓練及表揚績優就服志工活動。(資料照／記者黃守作攝)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦志工訓練及表揚績優就服志工活動，與會志工努力學習，精進相關專業知能。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署於今(14)日，在高雄市福華飯店，舉辦志工訓練及表揚績優就服志工活動，以提升與會志工對於勞動服務領域及服務對象之相關專業知能。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署志工訓練及表揚績優就服志工活動，是由高屏澎東分署分署長郭耿華主持，有來自高雄、屏東、台東及澎湖等地區的志工歡欣齊聚，用心學習。勞動部高屏澎東分署分署長郭耿華表示，高屏澎東分署為表揚多年來在就業服務領域默默付出的優秀志工，並增進志工對於服務對象之相關專業知能，乃舉辦志工訓練活動，並由分署長郭耿華頒獎表揚謝文華、曾玉美、黃阿桃等10位績優就服志工，以資鼓勵。會中，邀請多位專業講師進行深度培訓，課程內容涵蓋職業訓練、勞動法令、體適能及營養等多元主題，講師們透過生動講說實務案例，提升志工對於勞動服務領域及服務對象之相關專業知能，又為讓志工保持健康身心、快樂服務，訓練課程納入動態體適能及營養專題，此一多元的課程內容，可有效運用於服務上，讓與會志工受益良多。郭耿華指出，此一志工訓練及表揚績優就服志工活動，除表揚志工的無私奉獻，也強化志工之間的專業力與凝聚力，更為該分署志工服務注入新能量，也歡迎有興趣的民眾加入溫暖的志工行列，為自己的生活增添美麗色彩。