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全球線上語言教育領導品牌TutorABC再創佳績，在2024年度1111人力銀行「幸福企業」評選中，於「大傳教育社福」類別中連續第三年榮獲金獎殊榮。本屆競賽吸引超過4,000家企業參與角逐，規模創下歷年新高，最終僅495家企業脫穎而出。TutorABC聯合董事長楊順銓（Sam Yang）親自率領公司主管團隊出席領獎典禮，展現企業團結一致的文化精神。深耕線上教育20餘年的TutorABC，在2022年迎來全新經營團隊後，由Rodney Miles與Sam Yang兩位聯合董事長帶領下，成功轉型為更具學術性的一站式國際全方位教育機構。公司不僅以創新AI科技教學技術和國際母語認證師資聞名，更在今年9月創下台灣線上教育新里程碑，成為台灣首家獲得美國西部學校與學院教育聯盟（WASC）候選資格的線上教育機構。自2004年以來，TutorABC的服務版圖已遍及全球100多個國家，累計服務超過1億名學生，並擁有3萬名優質外籍教師團隊。在全球市場布局上，公司不僅獲得英國劍橋大學、牛津大學的官方授權支持，更與BARRON'S、Kaplan等國際領導教育機構合作，並與英國、美國和加拿大等超過500所大學建立夥伴關係，成功建立起線上教育的全球化標竿。作為前摩根史坦利與美林證券投資銀行家的Sam，擁有逾20年教育產業經營經驗。他不僅曾代理全球知名遊留學暨語言機構Kaplan在台業務，同時也是CFA講師，並於瑞士信貸亞洲內部私人銀行培訓課程擔任首席培訓師。「連續三年獲得幸福企業金獎的肯定，證明了TutorABC在企業改革、人才培訓與團隊績效上的努力已獲得各界認可，」楊順銓表示，「這也印證我們朝著正確的方向前進。」自Sam領銜的美英投資團隊入主以來，TutorABC特別強調「One TutorABC」的團隊理念，並深化「團體合作、化繁為簡、做對的事、遵守承諾、更有效率、快樂」等六大企業信念。為實踐「Better Work Life Balance」，公司提供優於業界的薪資獎金制度和完整升遷管道，並定期舉辦下午茶、生日會等員工活動。此外，公司更提供員工免費使用TutorABC英語課程及每週舒壓按摩服務，展現對員工身心健康的全方位照護。展望2025年，TutorABC將持續以最優質的服務及產品，朝向最專業、頂級的線上教育平台邁進。公司也將持續以極具競爭力的薪資和發展舞台吸引優秀人才加入，攜手實現企業與員工的共同成長。【關於TutorABC】TutorABC是全球領先的線上教育平台，由英國牛津大學與劍橋大學官方獨家唯一授權支持，自2004年起深耕線上教育，以透過終身學習提升生活品質為使命，並持續拓展海外市場，和Oxford、Cambridge、Barron’s、Kaplan等世界級教育機構，及全球400多間大學合作，致力為個人及企業提供全方位的英語、中文、檢定考試及遊留學服務。TutorABC擁有強大的AI配對技術，100%國際認證師資及專業教材，能打造彈性、優質且專業的個人化課程，全球上百個國家，超過一億名學生、三萬名教師，都成功透過TutorABC的平台進行語言學習互動。